РосЗМІ стверджують, що північнокорейських військових зафіксували на одній з баз РФ у Приморському краї

Про це повідомляє ASTRA.

Telegram-канал геолокував відео, на якому, як затверджують за кадром його автори, зафіксовано прибуття північнокорейських солдатів на військову базу. Зазначається, що це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка Приморського краю.

"Приїхали з Північної Кореї красені-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", - каже автор відео якутською мовою.

За даними ASTRA, зображений на відео казармовий комплекс – найновіший у Приморському краї. Він був відкритий у липні 2022 року.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

21 жовтня, південнокорейський президент Юн Сок Йоль зустрівся з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі в Сеулі. Сторони домовилися співпрацювати у протидії загрозам через військові звʼязки КНДР і Росії.

Північна Корея вперше прокоментувала інформацію про відправку своїх солдатів воювати разом з Росією у війні проти України, назвавши це "безпідставними чутками".

