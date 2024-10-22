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Війна з Росією: хроніка
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РосЗМІ стверджують, що північнокорейських військових зафіксували на одній з баз РФ у Приморському краї

Катерина Єсікова
22 жовтня, 2024 вiвторок
13:05
Війна з Росією

У військовій частині 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка Приморського краю РФ помітили північнокорейських військових

Зміст

Про це повідомляє ASTRA.

Telegram-канал геолокував відео, на якому, як затверджують за кадром його автори, зафіксовано прибуття північнокорейських солдатів на військову базу. Зазначається, що це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селі Сергіївка Приморського краю.

"Приїхали з Північної Кореї красені-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", - каже автор відео якутською мовою.

За даними ASTRA, зображений на відео казармовий комплекс – найновіший у Приморському краї. Він був відкритий у липні 2022 року.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

21 жовтня, південнокорейський президент Юн Сок Йоль зустрівся з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі в Сеулі. Сторони домовилися співпрацювати у протидії загрозам через військові звʼязки КНДР і Росії.

Північна Корея вперше прокоментувала інформацію про відправку своїх солдатів воювати разом з Росією у війні проти України, назвавши це "безпідставними чутками".
 

Теги:
Відео
Новини
Росія
КНДР
військові
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