СБУ відкрила кримінальне провадження через катастрофу Іл-76

Про це повідомляють "Українська правда", "РБК-Україна" та "Громадське" із посиланням на СБУ.

"Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Що відомо про падіння літака Іл-76

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Пропагандистська державна інформагенція Росії "РІА Новости" написало із посиланням на міноборони РФ, що начебто на борту були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну. Натомість в Україні заявили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Увечері очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака.

За інформацією УП, яка посилається на власні джерела, літак міг перевозити ракети С-300.

США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Визволений український полонений розвінчав версію РФ про українських бранців на борту збитого 24 січня військово-транспортного літака Іл-76.

Він зауважив, що росіяни стверджують, що в Іл-76, який впав у Бєлгородськй області, було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 наглядачі. Цю інформацію він назвав повною брехнею, адже на таку кількість полонених мало б бути набагато більше конвоїрів.