СБУ за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад $250 млн

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

"Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ знадобилося всього 4 дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку РФ сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту – в 2,5 раза дорожче", - йдеться у повідомленні.

Зокрема СБУ уразила:

чотири ЗРК "ТОР-М2";

три ЗГРК "Панцирь";

два ЗРК "С-300";

один ЗРК "БУК-М3";

радар 50Н6 "С-350";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Подльот";

РЕБ "Житель";

РЛС "Небо-СВУ";

РЛК 55Ж6М "Небо-М".

Зазначається, що внаслідок таких ударів ворог втрачає здатність ефективно відстежувати повітряні цілі та протидіяти українським далекобійним дронам.

"А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", - додали в СБУ.