СБУ за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад $250 млн
Спецпризначенці Служби безпеки України менше ніж за тиждень уразили 17 російських систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій на суму понад $250 мільйонів
Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.
"Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ знадобилося всього 4 дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку РФ сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту – в 2,5 раза дорожче", - йдеться у повідомленні.
Зокрема СБУ уразила:
- чотири ЗРК "ТОР-М2";
- три ЗГРК "Панцирь";
- два ЗРК "С-300";
- один ЗРК "БУК-М3";
- радар 50Н6 "С-350";
- РЛС "Каста-2Е2";
- РЛС "Подльот";
- РЕБ "Житель";
- РЛС "Небо-СВУ";
- РЛК 55Ж6М "Небо-М".
Читайте також: СБУ вразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу Росії, - Малюк
Зазначається, що внаслідок таких ударів ворог втрачає здатність ефективно відстежувати повітряні цілі та протидіяти українським далекобійним дронам.
"А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", - додали в СБУ.
- У ніч проти 19 серпня безпілотники СБУ завдали удару по двох складах з боєприпасами окупантів у селищі Білокуракине на ТОТ Луганщини.
