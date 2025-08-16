Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо зустрінуться лідери США, України та Росії
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що якщо відбудеться тристороння зустріч лідерів США, України та Росії, то війна може завершитися вже до Різдва
Таку думку він висловив в ефірі Fox News.
"Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, то я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", – заявив американський сенатор.
Грем натякнув, що у разі, якщо тристоронньої зустрічі не буде, Росії та її партнерам загрожують санкції США.
"Якщо такої зустрічі не відбудеться, я думаю, що президент Трамп може мати серйозні наслідки для Путіна та тих, хто купує його нафту та газ", - заявив він.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе