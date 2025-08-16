Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо зустрінуться лідери США, України та Росії

Світлана Кравченко
16 серпня, 2025 субота
11:17
Війна з Росією Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що якщо відбудеться тристороння зустріч лідерів США, України та Росії, то війна може завершитися вже до Різдва

Зміст

Таку думку він висловив в ефірі Fox News.

"Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, то я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", – заявив американський сенатор.

Грем натякнув, що у разі, якщо тристоронньої зустрічі не буде, Росії та її партнерам загрожують санкції США.

"Якщо такої зустрічі не відбудеться, я думаю, що президент Трамп може мати серйозні наслідки для Путіна та тих, хто купує його нафту та газ", - заявив він.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими. 

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.

11:33
Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР
11:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем: офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
10:34
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
10:21
Трамп і Путін
На Алясці, ймовірно, вдалося узгодити попереднє повітряне перемир’я перед зустріччю Трампа, Зеленського та Путіна, - журналіст The Economist
10:11
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак
10:02
Ексклюзив
Путін пропонує спершу прямі перемовини у Стамбулі, а потім перемир'я
Найбільший страх для Путіна - втрата керованості, - психотерапевт Кечур
10:01
OPINION
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
09:31
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп програв: Чаленко про зустріч на Алясці
09:11
Партизани розвідали ключові бази РФ в окупованому Севастополі: що там відбувається
09:00
Огляд
робот-дрононосець "Каракурт"
Дрон-пастир, який веде у бій інші безпілотники: що таке робот "Каракурт" і як він допоможе на фронті
08:54
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія вночі атакувала Україну дронами: під обстріл потрапили рятувальники на Запоріжжі
08:41
Ексклюзив
У нас є шанси, якщо ми побудуємо солідарне суспільство: психотерапевт Кечур про Україну після війни
08:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі Сили оборони ліквідували 61 з 85 ворожих БПЛА
08:22
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 139 боїв: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
08:10
Огляд
Трамп і Путін
Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці
08:08
Огляд
Військова некомпетентність, думки вояка і наше тваринне життя - 5 книг про те, як розвинути власну мудрість
08:04
OPINION
Принцип "нічого про Україну без України" має бути непорушним
07:24
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила ще 1010 військових
07:24
Reuters: Трамп передав Путіну листа від першої леді США щодо українських дітей
06:41
президент США Дональд Трамп
Трамп про ймовірність візиту у РФ: "Мене критикуватимуть, але це можливо"
06:29
Снайпер ЗСУ
Снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, поціливши по окупантах пострілом на 4 км
05:09
Дональд Трамп
Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною, - Трамп
04:42
Ексклюзив
Віталій Портников
Для Путіна ця зустріч мала дві задачі, які не відносяться до війни: Портников за підсумками саміту між лідерами США і РФ
03:28
Оновлено
Трамп і Путін
Трамп зустрівся з Путіним на Алясці: вони виступили із заявами
01:18
Ексклюзив
Люди на Алясці пам’ятають, що таке російська окупація, - речник Razom for Ukraine Гайда з мітингу в Анкориджі
00:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін не може весь час вигадувати інструменти, щоб утримувати Трампа в спокої, - Портников
2025, п'ятниця
15 серпня
23:56
санкції
США пригрозять Путіну санкціями проти "Роснафти" та "Лукойлу", якщо РФ не погодиться на припинення вогню в Україні, - Bloomberg
23:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Путін не може собі дозволити не дати Трампу аргументів щодо успішної зустрічі, - політик Рибачук
23:38
Ексклюзив
Трамп путін
Це імпровізація Трампа, для якого важливо говорити наодинці, - соціолог Шульга про те, що президент США і Путін поїхали в одному авто
23:08
Ексклюзив
переговори України з Росією
"Гідне перемир'я - це максимум": американіст Довгополий про оптимальний варіант вирішення війни в Україні
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
23:03
Ізраїль
Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану, - Reuters
21:22
сили ППО
Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО зі швидкісними перехоплювачами, - Федоров
21:19
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це показово перед перемовинами з Путіним: Наливайченко про дзвінок Трампа до Лукашенка
21:11
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відкинули росіян поблизу Добропілля
21:06
"Рух" - "Оболонь", УПЛ
"Оболонь" переграла "Рух" в УПЛ. Результати й розклад матчів 3-го туру
21:03
Оновлено
Дональд Трамп
Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
20:49
Оновлено
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Сумській громаді, пожежу ліквідували
20:42
Кіт Келлог
Келлог не буде присутнім на саміті з Путіним в Алясці через позицію РФ, - CNN
20:29
Ексклюзив
демобілізація прикордонників
Найбільше охочих долучитись до ЗСУ за контрактом 18-24 з Харківської області, - Сухопутні війська
Більше новин
