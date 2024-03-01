"Що більше ми взаємодіємо, то швидше терористи РФ програють": Зеленський про гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожна безпекова угода додає більше сили міжнародному порядку, заснованому на правилах
Про це він написав у телеграм.
Зеленський наголосив, що Україна вже підписала безпекові угоди з шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією.
"Кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. І разом із цим кожна така угода додає більше сили міжнародному порядку, заснованому на правилах. Що більше ми взаємодіємо, то швидше російські терористи програють", - підкреслив президент.
Він подякував кожному лідеру й державі, які допомагають Україні.
- У п'ятницю, 12 січня, під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду.
- Під час візиту Зеленського до Німеччини країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
- Пізніше президент України прибув до Франції, де зустрівся з президентом Емманюелем Макроном та підписав угоду про гарантії безпеки. Французький очільник оголосив про військову допомогу Україні сумою €6 млрд на три роки.
- Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною, заявивши, що він перебуває на фінальній стадії.
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 22 лютого, оголосила про підписання безпекової угоди з Україною. Країна також надасть пакет допомоги на 250 мільйонів доларів.
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