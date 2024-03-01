"Що більше ми взаємодіємо, то швидше терористи РФ програють": Зеленський про гарантії безпеки

Про це він написав у телеграм.

Зеленський наголосив, що Україна вже підписала безпекові угоди з шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією.

"Кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. І разом із цим кожна така угода додає більше сили міжнародному порядку, заснованому на правилах. Що більше ми взаємодіємо, то швидше російські терористи програють", - підкреслив президент.

Він подякував кожному лідеру й державі, які допомагають Україні.