Шольц: жодні питання щодо війни в Україні не можна обговорювати без її участі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що переговори щодо війни в Україні не можна відбувати без її участі. За словами канцлера, Україна має чітку орієнтацію на Європу
Про це повідомляє пресслужба Бундестагу.
"Є один принцип, з яким погоджуються майже всі - нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Про це не можна домовитися через голови українців. Тому, на мій погляд, має бути дуже-дуже чітко, що ми обговорюємо все, що необхідно для майбутнього з цього погляду", - підкреслив Шольц.
Він наполягає на необхідності і надалі допомагати Україні проти агресії РФ.
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"На Україну напали. Вона вирішила бути європейською державою, державою, яка належить до Європейського Союзу та його цінностей демократії та верховенства права. Я думаю, що якщо щось стало зрозумілим у цій жахливій війні, то це те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на Європу, Європейський союз та на цілі та цінності, які ми маємо", - заявив канцлер.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує політичне врегулювання російської війни проти України, а також посередництво Індії в цьому.
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