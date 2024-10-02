Сибіга: Україна готова обговорювати з Польщею Волинську трагедію
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту у Варшаву 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з польськими колегами складні питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років
Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" під час Варшавського безпекового форуму.
Сибіга наголосив, що Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для вирішення найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею – одним із найближчих союзників України.
"Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти", - зазначив голова МЗС України, але не уточнив, з ким саме обговорюватиме цю тему.
Як підкреслює видання, тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Варшави і Києва на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін різняться. Але головна розбіжність ‒ це кількість жертв серед поляків і українців та звинувачення польською стороною УПА у масових вбивствах поляків на Волині.
- Нагадаємо, 1 жовтня Сибіга прибув з першим на новій посаді візитом до Польщі. Він розпочав візит у Варшаві, де вшанував пам'ять загиблих українців.
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