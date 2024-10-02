Сибіга: Україна готова обговорювати з Польщею Волинську трагедію

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" під час Варшавського безпекового форуму.

Сибіга наголосив, що Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для вирішення найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею – одним із найближчих союзників України.

"Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти", - зазначив голова МЗС України, але не уточнив, з ким саме обговорюватиме цю тему.

Як підкреслює видання, тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Варшави і Києва на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін різняться. Але головна розбіжність ‒ це кількість жертв серед поляків і українців та звинувачення польською стороною УПА у масових вбивствах поляків на Волині.