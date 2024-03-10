Сибірський батальйон ЗСУ затвердив новий шеврон
Сибірський батальйон Збройних Сил України затвердив новий нарукавний знак
Про це батальйон повідомив у telegram.
Зазначено, що ескіз шеврона створив побратим Сибірського батальйону з позивним "Тихий", що загинув під Авдіївкою.
"Цим знаком ми хотіли донести, що смерть РФ криється всередині неї самої, оскільки ведмідь часто сприймається як символ Росії. Слабкість РФ у її внутрішніх протиріччях та проблемах, які змусять її впасти. Цим символом показуємо, що батальйон несе пригнобленим корінним народам і поневоленим росіянам звільнення від хижого та жорстокого звіра, який тимчасово панує над ними", - йдеться в повідомленні.
- 25 жовтня 2023 року стало відомо про формування нового батальйону "Сибір", який повністю складається з громадян Росії. Ці солдати стануть частиною регулярної української армії та підуть воювати проти Кремля.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе