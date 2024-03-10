Сибірський батальйон ЗСУ затвердив новий шеврон

Про це батальйон повідомив у telegram.

Зазначено, що ескіз шеврона створив побратим Сибірського батальйону з позивним "Тихий", що загинув під Авдіївкою.

"Цим знаком ми хотіли донести, що смерть РФ криється всередині неї самої, оскільки ведмідь часто сприймається як символ Росії. Слабкість РФ у її внутрішніх протиріччях та проблемах, які змусять її впасти. Цим символом показуємо, що батальйон несе пригнобленим корінним народам і поневоленим росіянам звільнення від хижого та жорстокого звіра, який тимчасово панує над ними", - йдеться в повідомленні.