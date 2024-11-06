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Ексклюзив

Силам оборони доведеться відійти від Курахового, - військовий експерт Ступак

Тетяна Нижник
6 листопада, 2024 середа
19:05
Війна з Росією окупанти танк

Окупанти намагатимуться захопити місто Курахове, і швидше за все, їм це вдасться

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Про це повідомив військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в етері "Еспресо".

За його словами, зараз Курахове перебуває у великій загрозі. Аналізуючи карту бойових дій, ситуація там дійсно складна.

"Росіяни наступають, і нашим військовим,  так чи інакше, доведеться відступити, щоб уникнути оточення", - зазначив Ступак.

Після Курахового Покровськ стане наступною ціллю окупантів, каже військовий експерт.

"Як вони будуть його захоплювати – обходити зліва чи справа – визначити важко. Але, судячи з усього, вони спробують перерізати дорогу Покровськ-Павлоград, що на заході Дніпропетровської області, щоб змусити ЗСУ якомога швидше залишити цю локацію. Покровськ може бути наступним після Курахового через місяць або навіть раніше, залежно від того, які ресурси росіяни накопичили й готові використати зараз для захоплення цього міста", - пояснив він.

Читайте також: Карта бойових дій за період 1 – 6 листопада: окупація Курахового – ціль №1 для росіян цього місяця

Коментуючи ситуацію на південному напрямку, Ступак зауважив, що росіяни, ймовірно, намагаються прорватися з півдня на північ у напрямку Костянтинівки, з метою пробити дорогу та перерізати сполучення з містом Курахове.

"У такому разі велика територія опиниться в оточенні, і тоді питання відступу українських військових буде питанням навіть не тижнів, а днів чи годин. Військові з півдня вже не перший місяць повідомляють про ротацію, переміщення людей і техніки. Вони очікують погіршення ситуації, але важко сказати, коли саме і в якому масштабі це станеться. Можливо, це буде відволікання уваги, але ми бачимо постійні переміщення та підготовку. На півдні також залишається певна кількість російських військ, і можна очікувати просування, скоріш за все, в напрямку адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей", - розповів Ступак.

  • 2 листопада DeepState та Генштаб повідомили, що росіяни оточують Курахове. 
  • За оцінкою українського військового аналітика, автора наукових видань, директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, на оборону ЗСУ на Курахівському напрямку може вплинути відсутність надійних фортифікацій
  • Минулої доби 5 листопада на фронті відбулось 140 бойових зіткнень, найбільше атак було на Курахівському напрямку, Сили оборони відбили 56 атак.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, які дії Сил оборони зможуть ускладнити просування ворога в районі Курахового.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Костянтинівка
Військові новини
Покровськ
Курахове
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