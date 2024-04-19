Сили оборони ліквідували російського воєнкора-пропагандиста Єрьоміна
У п'ятницю, 19 квітня, на війні в Україні загинув російський воєнкор-пропагандист Семен Єрьомін
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Ізвєстіє", де і працював "воєнкор".
В ІЗ заявили, що Семен Єрьомін, якого ліквідували українські Сили оборони, був одним з буцімто найкращих російських "воєнкорів".
Єрьомін співпрацював з терористами та виправдовував воєнні злочини РФ у Волновасі, Маріуполі, під Вугледаром та на інших ділянках фронту з початку повномасштабної агресії.
- Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 86 бойових зіткнень. ЗСУ відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 870 окупантів.
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