Сили оборони ліквідували російського воєнкора-пропагандиста Єрьоміна

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Ізвєстіє", де і працював "воєнкор".

В ІЗ заявили, що Семен Єрьомін, якого ліквідували українські Сили оборони, був одним з буцімто найкращих російських "воєнкорів".

Єрьомін співпрацював з терористами та виправдовував воєнні злочини РФ у Волновасі, Маріуполі, під Вугледаром та на інших ділянках фронту з початку повномасштабної агресії.