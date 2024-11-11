Сили оборони України стримують на Курщині 50-тисячне військо РФ: Зеленський закликав партнерів надати далекобійну зброю

Про це він повідомив у вечірньому зведенні 11 листопада.

Так, уранці президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Найскладнішим наразі є Курахівський напрямок, однак не менш важливою є спецоперація на Курщині, підкреслив Зеленський.

"Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути спрямовані на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який залучений до цих боїв", - написав глава держави.

Він також відзначив ефективність ударів Сил оборони по російських базах, логістиці й тилах.

"Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно. Що далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, то менше реальної бойової сили буде в Росії", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача 11 листопада ухвалили рішення збільшити кількість мобільних вогневих груп ППО.

Також президент удень зустрівся з головним дипломатом ЄС, який перебуває з робочим візитом у Києві, й обговорив із ним постачання Україні 1 млн снарядів.

"Сьогодні ж провів зустріч із міністром оборони Естонії. Нещодавно через російський удар "шахедами" по Києву був пошкоджений будинок, у якому розташована резиденція посла Естонії в Україні. Це один із численних доказів того, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва", - розповів Зеленський.

Також він наголосив на необхідності посилити санкції й не дати Росії їх обходити, адже в "шахедах" досі знаходять іноземні компоненти.