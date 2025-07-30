Сили ППО вночі знешкодили 51 з 78 російських дронів
Уночі середи, 30 липня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Оборонцям неба вдалося знешкодити 51 ворожу повітряну ціль
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 22:30 29 липня росіяни запустили 78 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ та Гвардійське, що в окупованому Криму.
У Повітряних силах наголошують, що особливістю нічної атаки є застосування ворогом до восьми реактивних дронів на північному напрямку.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Військові збили та подавили загалом 51 ворожий дрон на півночі та сході країни.
- Водночас було зафіксовано влучання 27 дронів у 7 локаціях, падіння уламків - на 2 локаціях. У Харкові та на Дніпровщині внаслідок атаки постраждали люди. Детальніше - за посиланням.
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