Сили ППО за ніч знищили 21 ворожий БПЛА, ще 22 - не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, з 19:00 29 грудня противник випустив по Україні 43 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із Приморсько-Ахтарська у РФ.

У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 "шахед" та безпілотники-імітатори інших типів.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, ще 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені, минулося без негативних наслідків.