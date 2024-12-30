Сили ППО за ніч знищили 21 ворожий БПЛА, ще 22 - не досягли цілей
Протягом ночі 30 грудня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 21 ворожий дрон
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначається, з 19:00 29 грудня противник випустив по Україні 43 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із Приморсько-Ахтарська у РФ.
У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 "шахед" та безпілотники-імітатори інших типів.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Крім того, ще 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені, минулося без негативних наслідків.
- Водночас у Харківській та Одеській областях через падіння збитих БПЛА пошкоджено приватні будинки.
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