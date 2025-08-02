Сили ППО знешкодили 45 з 53 дронів, які РФ запустила вночі по Україні

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 18:00 1 серпня росіяни атакували Україну 53 засобами повітряного нападу, а саме 45 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ та Гвардійське, що в окупованому Криму, а також 8 швидкісними (реактивними) БПЛА із Брянської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 відомо про збиття 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.