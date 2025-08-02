Сили ППО знешкодили 45 з 53 дронів, які РФ запустила вночі по Україні
У ніч проти суботи, 2 серпня, російські окупанти запустили для атаки на Україну ударні та реактивні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знешкодити 45 ворожих повітряних цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 18:00 1 серпня росіяни атакували Україну 53 засобами повітряного нападу, а саме 45 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ та Гвардійське, що в окупованому Криму, а також 8 швидкісними (реактивними) БПЛА із Брянської області РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 відомо про збиття 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Загалом цієї ночі зафіксовано влучання 8 дронів у 5 локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях. У Харкові кількість постраждалих внаслідок удару сягнула 11 людей, на Дніпропетровщині - один поранений. Детальніше про наслідки атаки РФ читайте за посиланням.
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