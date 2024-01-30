Симоньян поширює найбожевільніші з-поміж марень пропагандистів, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у рубриці "Інфрмаційна матрьошка".

"Симоньян примарилося, що в Україні "багато" прихильників РФ, "зокрема в Одесі й Харкові". "Русофобська пропаганда десятки років влазила в мізки й душі українців, але ми ці душі відмиємо та очистимо", - зазначають у ЦПД.

Також пропагандистка "пояснила", що армія РФ не влаштовує в Україні килимових бомбардувань, оскільки "нам потрібно врятувати своїх людей".

Фейки, які проголошує Симоньян - найбожевільніші з-поміж інших марень пропагандистів. Вона заявляє буцімто Росія "не хотіла війни", ударів по Україні завдає з метою її припинити, а Путін нібито "зберіг людяність і не дав росіянам перетворитися на звірів". Начебто РФ перемогла Україну ще у лютому 2022 року, а нині воює з НАТО, і пропонувала покарати Захід "ядерним вибухом десь над Сибіром".