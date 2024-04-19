"Ситуація критична": Туск заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні

Про це повідомляє РАР.

Туск підкреслив, що серед тем, які обговорювалися під час саміту, були питання безпеки, особливо важливі з польського погляду.

"Президент Зеленський наголосив на негайній, можливо, вирішальній необхідності надати Україні системи, які могли б боротися з російськими ракетами та безпілотниками", - сказав прем'єр.

За словами очільника польського уряду, Німеччина передає Україні ще один комплект батарей Partiot і закликала інші країни, які мають такі можливості, приєднатися до цієї ініціативи.

Однак прем'єр підкреслив, що звернення Берліна не стосується Польщі.

"Наразі нам не вистачає Partiot, щоб поділитися. Від Польщі, як прифронтової держави, цього ніхто не чекає", - заявив він, додавши, що "всі розуміють, що ми повинні захистити своє небо, в тому числі у зв'язку з інцидентами з російськими ракетами".

Туск поінформував, що підсумки саміту містили положення, яке зобов'язує ЄС вжити заходів для забезпечення. безпеки українського неба.

"Було висловлено спільний намір, щоб Європа взяла на себе частину відповідальності за безпеку неба над Україною", - сказав він.

Прем'єр-міністр підкреслив, що ситуація на українському фронті критична, і найближчі тижні можуть вирішити долю війни.

"Ми чекаємо, коли американці ухвалять рішення про $60 млрд для України. Це має вирішитися протягом двох днів, але знак питання досі висить у повітрі", - зауважив він.

Прем'єр також звернувся до польських аграріїв з думкою, що не можна блокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

"Ми не можемо нагнітати цю ситуацію. Сьогодні ми дійсно не можемо блокувати Україну на наших переходах. Про це просто не може бути й мови", - закликав глава уряду Польщі.

Туск не вважає, що поляки сьогодні захочуть послабити Україну, тому поки що він розраховує на відмову аграріїв від такої форми протесту.