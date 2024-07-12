Ситуація на Харківщині близька до стабілізації, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони крок за кроком перехоплюють тактичну ініціативу на Харківському напрямку
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація на Харківському напрямку максимально напружена. Тривають бої дуже високої інтенсивності. Противник не має тактичних успіхів. Сили оборони утримують всі позиції, які є нашими. Ворог діє дуже активно. Так чи інакше, окупанти проводять ударно-штурмові дії протягом доби й застосовує всі наявні види озброєння. Також варто наголосити, що противник масово застосовує авіацію. Втім, попри те, що ворог може підтримувати інтенсивні бойові дії, в Сил оборони є позитивні здобутки. Зокрема, є позиції, з яких ворога вдалось вибити. Також ведеться активна робота зі знищення військових цілей на території РФ. Саме тому, вже можна говорити про те, що ситуація на Харківщині дуже близька до стабілізації. Сили оборони крок за кроком перехоплюють тактичну ініціативу на свій бік", - повідомив Федроренко.
Військовослужбовець наголосив, що підрозділи, які діють на Харківщині, потребують підтримки громадян.
"Втім, всі повинні розуміти, що коли ми говоримо про стабілізацію ситуації, або перехоплення тактичної ініціативи, то в цьому лежить титанічна робота наших військовослужбовців. Ця робота потребує значного ресурсу. Зокрема, в БПЛА. Бо тільки сказали, що ситуація близька до стабілізації, як підтримка тих підрозділів, які виконують завдання на Харківщині, різко знизилась. Ми повинні розуміти, що війна потребує значних ресурсів. Саме тому, для того, щоб тримати позитивну динаміку бойових дій, не забувайте допомагати нашим підрозділам", - додав він.
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