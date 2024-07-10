За 2 місяці наступу на Харківщині росіяни втратили 9448 осіб пораненими й вбитими, - ОТУ "Харків"

Про це заявив начальник штабу, заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук на брифінгу, повідомляє АрміяInform.

За його словами, за два місяці наступу на Харківщині РФ втратила 2939 вбитими та 6509 пораненими, коли її 45 військових здалися в полон.

"Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку становлять приблизно 91%", - зазначив Солімчук.

Речник також зауважив, що за аналогічний період часу росіяни втратили більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади у Вовчанську - "сточили" 83-й та 157-й танковий полки.

Зазначається, що через великі втрати ворог змушений знімати підрозділи з інших напрямків, залучати резерви, а також "добровольчі православні комуно-фашистські бригади", одна з яких названа на честь Олександра Невського.

Проте наголошується, російські війська мають досить серйозний наступальний потенціал. Окупанти перегруповуються, готують штурмові групи в тилу й відновлюють сили та логістику.

"Ми усвідомлюємо потужність окупаційних військ, розуміємо їхні наміри. А наші воїни, артилерія та дрони вносять суттєві та відчутні корективи у плани ворога. Всі його спроби наростити зусилля та розширити зону контролю — успіху не мають. По всій лінії державного кордону та фронту ми будемо й надалі знищувати окупантів, руйнуючи їхні загарбницькі плани", - додав Солімчук.