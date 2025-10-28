На Харківському напрямку ситуація динамічна, - "Хартія"
На Харківському напрямку українські війська контролюють ситуацію, тоді як противник зосереджує сили на перегрупуванні та відновленні втрат
Про це в ефірі Еспресо сказав начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" "Мел".
"Противник зараз зосереджує свої сили на перегрупуванні та відновленні своїх втрат. Також увесь час здійснює мінування та комплексні артилерійські ураження", – наголосив командир.
- Протягом доби 27 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1060 військових. Також українські захисники знищили шість ворожих танків та 28 бронемашин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.65Продаж 49.34
- Актуальне
- Важливе