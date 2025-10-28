На Харківському напрямку ситуація динамічна, - "Хартія"

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" "Мел".

"Противник зараз зосереджує свої сили на перегрупуванні та відновленні своїх втрат. Також увесь час здійснює мінування та комплексні артилерійські ураження", – наголосив командир.