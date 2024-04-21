Схвалення допомоги США Україні робить більшу безпеку в Європі та Північній Америці, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав схвалення Палатою представників США нового пакета допомоги Україні
Про це він написав у Х.
Генсек Альянсу підкреслив, що ця подія створює більшу безпеку також в Європі та Північній Америці.
"Я вітаю, що Палата представників США схвалила великий новий пакет допомоги Україні. Україна використовує зброю, надану членами НАТО, щоб знищити військовий потенціал Росії. Це робить для нас більшу безпеку в Європі і Північній Америці", - наголосив Столтенберг.
- Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- Міністр оборони США Ллойд Остін привітав схвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні на $61 млрд і зазначив, що він сприятиме безпеці самої Америки.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що пакет допомоги України, схвалений Палатою представників Конгресу США, допоможе зупинити російську агресію.
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