Схвалення допомоги США Україні робить більшу безпеку в Європі та Північній Америці, - Столтенберг

Про це він написав у Х.

Генсек Альянсу підкреслив, що ця подія створює більшу безпеку також в Європі та Північній Америці.

"Я вітаю, що Палата представників США схвалила великий новий пакет допомоги Україні. Україна використовує зброю, надану членами НАТО, щоб знищити військовий потенціал Росії. Це робить для нас більшу безпеку в Європі і Північній Америці", - наголосив Столтенберг.

I welcome that the U.S. House of Representatives has approved a major new package of aid to #Ukraine. Ukraine is using the weapons provided by #NATO Allies to destroy Russian combat capabilities. This makes us all safer, in Europe & North America. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 20, 2024