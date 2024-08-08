Смерть у полоні РФ азовця Олександра Іщенка: Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Про це Офіс повідомив у Telegram.

"За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури м. Дніпра розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що правоохоронці розслідують обставини смерті Іщенка через множинні травми, які захисник отримав у російському полоні.

Генпрокурор Андрій Костін підкреслив: за інформацією прокуратури, російські командири заохочують подібні злочини до українських полонених та безпосередньо віддають накази на їхнє виконання.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в повідомленні.

Водночас в Офісі генпрокурора додали, наразі Україна розслідує вбивства 64 військовополонених Збройними силами Росії. Більше 2,2 тис. військовополонених визнано потерпілими від тортур.

Що відомо про смерть Олександра Іщенка в російському СІЗО

Наприкінці липня стало відомо, що в слідчому ізоляторі Ростова помер військовополонений український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" та потрапив у російський полон в Маріуполі 2022 року.

Про смерть українця заявили під час засідання в Південному окружному військовому суді РФ, де розглядали справу Іщенка та інших 23 полонених, повʼязаних із "Азовом".

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона офіційно не сповістила Україну про смерть захисника та причину смерті.

Омбудсмен звернувся до уповноваженої з прав людини у РФ з негайним листом, щоб та розібралася в смерті військовополоненого, якого утримувала Росія, та повідомила обставини та причину смерті Олександра Іщенка.

Згодом пресслужба полку "Азов" підтвердила інформацію про загибель Олександра Іщенка "Суспільному". Відповідно до копії свідоцтва про смерть, що видали у РФ, дата смерті захисника - 22 липня 2024 року.

7 серпня повідомлялось, що результати судмедекспертизи свідчать про те, що український військовий Олександр Іщенко помер у російському СІЗО через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом".