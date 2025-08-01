Сподіваюся, коли сплине термін ультиматуму Трампа, будуть санкції та зброя для України, - генерал США Кларк
Сподіваюся, що після завершення 10-денного ультиматуму США посилять ЗСУ додатковою військовою допомогою і реалізують санкції, про які казав президент Дональд Трамп
Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Я вважаю, що було б чудово, якби Путін виконав ультиматум президента Трампа щодо санкцій. Утім я не очікую, що це станеться, і сподіваюся, що мої українські друзі не покладаються на те, що Путін припинить бойові дії за 10 днів", - сказав він.
Генерал вважає, що Путін чітко дав зрозуміти, що продовжить війну, доки не досягне всіх своїх цілей, зокрема усунення так званих першопричин конфлікту, тобто НАТО.
"З огляду на всю наявну в мене інформацію, російське військово-промислове виробництво працює цілодобово, без вихідних. Вони не задіюють найкращу техніку в бойових діях проти України. Водночас Росія нарощує сили в Білорусі – напроти країн Балтії та Фінляндії. Це виглядає як підготовка до затяжної війни. Сподіваюся, що після завершення 10-денного ультиматуму ми, Сполучені Штати, посилимо Збройні сили України додатковою військовою допомогою і без зволікань перейдемо до реалізації раніше озвучених санкцій", - підсумував Кларк.
- 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість заступник голови ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії "декоративним ультиматумом".
- 29 липня президент Сполучених Штатів заявив, що скоротив російському диктатору Володимиру Путіну термін на припинення вогню в Україні до 10 днів.
- Трамп прагне, аби угода про припинення російської війни проти України була укладена до 8 серпня.
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