Спосіб "зоряний напад": Згурець пояснив, яку тактику РФ застосувала для масованого удару, зокрема по Охматдиту

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За час бойових дій ракета Х-101 модернізувалася ворогом. До неї вносилися дооснащення, які пов'язані з покращенням точності наведення. Ця ракета є дозвуковою, і за наявності достатньої кількості засобів ППО ефективно збивається, і навіть ПЗРК збиває цю ракету", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, під час ворожої атаки, 8 липня, відбулася концентрація різних типів ракет в одному місці, в один проміжок часу, з різних напрямків.

"Це був так званий тактичний спосіб "зоряний напад". Ймовірно, наша система ППО була перевантажена. Це вплинуло на те, що низка ракет проскочила до цілей. Зокрема, і до Охматдиту, який був запланований ворогом як удар, що матиме резонансний ефект для нашого суспільства. Дійсно, резонанс був і для світової спільноти, що вплинуло на рішення саміту НАТО і США виділити певну кількість Patriot для Збройних Сил України", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що жодна ворожа ракетна атака не обходиться без ударів по летовищу в Старокостянтинів або по іншім летовищам, де ворог намагається загальмувати процеси підготовки ЗСУ щодо отримання літаків F-16.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Станом на вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, є поранені.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.









