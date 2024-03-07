Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Справа Медведчука щодо повернення йому громадянства почала розвиватися у неочікуваний бік, - журналістка Вольвач
Ексклюзив

Справа Медведчука щодо повернення йому громадянства почала розвиватися у неочікуваний бік, - журналістка Вольвач

7 березня, 2024 четвер
16:46
Війна з Росією Віктор Медведчук

Журналістка Ярослава Вольвач зауважила, що Верховний Суд України, долучивши до справи про позбавлення Медведчука громадянства України третіми сторонами СБУ та Державну міграційну службу, наполягає, аби СБУ надала докази щодо законного припинення громадянства Медведчука

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Справа Медведчука щодо повернення йому громадянства була у сплячому режимі, тобто відбувалися судові засідання, але рішень, на які можна було б звернути увагу, не було. Однак наприкінці минулого року та на початку 2024-го почали з'являтися рішення суду, на які журналісти звернули увагу. Йдеться про те, що у справі, де Медведчук намагається повернути собі громадянство, а це був позов до президента України Володимира Зеленського, тепер до цього позову долучили третіми сторонами СБУ та Державну міграційну службу. Після цього СБУ вирішила клопотати про закриття цього впровадження, оскільки вважає його штучним і стверджує, що мають докази щодо законного припинення громадянства Медведчука", - прокоментувала журналістка.

За її словами 24 січня 2024 року СБУ подало клопотання до Верховного Суду з проханням закрити цю справу і не розглядати вимоги Медведчука. На цьому ж засіданні суд відмовив СБУ у закритті справи. Крім того, суд наполягає, аби СБУ надала ті самі докази, на підставі яких вже пізніше Володимир Зеленський указом позбавив Медведчука громадянства.

"Важливо підкреслити, що ці докази не є публічними, вони ніколи не оприлюднювалися. Швидше за все мова йде про наявність у Медведчука російського громадянства, як підставу для позбавлення громадянства України, і про це говорили дуже багато. Але самих доказів ніхто ніколи не бачив. Зараз не можна сказати, що Верховний Суд фактично став на бік Медведчука, але погодився з тим, що СБУ має розкрити для суду ці докази. Всі три справи Медведчука розглядаються у Верховному Суді. Ключова справа – повернення громадянства, там працює колегія суддів, яку очолює Наталія Мартинюк, також є судді – Андрій Жук, Олена Губська, Андрій Загороднюк, Людмила Яресько", - розказала Ярослава Вольвач.

Вольвач зазначила, що до цих суддів були і є питання в частині їхньої доброчесності. Серед цих суддів були й ті, які ухвалювали рішення у 2014 році, що пов'язані з затриманням або арештом учасників Революції Гідності.

"Якщо говорити про суддів, то Людмила Яресько, яка зараз є суддею у справі Медведчука, також Андрій Жук, Андрій Загороднюк та інші судді частково колись були долучені до рішення стосовно суддів Конституційного Суду Олександра Космініна та Олександра Тупицького, це також була гучна історія, яка мала суспільний резонанс. Були питання щодо законності рішень. Тоді власне йшлося, що ці судді у частині історії з Космініним стали на його бік. Ця історія нас трохи насторожує. По деяких суддях було рішення Громадської ради доброчесності щодо доброчесності суддів, зокрема це суддя Дашутін, який зараз розглядає справу про повернення Медведчуку мандату. Важливо далі спостерігати за рішеннями, які далі ми побачимо у межах цього процесу. Головна задача - привернути увагу суспільства, що така специфічна справа почала розвиватися у неочікуваний для нас бік", - резюмувала пані Ярослава.

Що відомо про діяльність Медведчука в Україні

Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання Заслуженого юриста України. У 1980 році був адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.

У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.

21 вересня тогоріч Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.

У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

28 лютого стало відомо, що колишні народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак записали свій будівельний бізнес вартістю сотні мільйонів гривень на 62-річну львів'янку.

24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

У червні ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.

Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, 24 травня був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.

9 серпня стало відомо, що Медведчук  подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю.

Колишній депутат від забороненої ОПЗЖ та підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук, який наразі перебуває в Росії, в українських судах вимагає повернути йому громадянство й депутатський мандат

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
СБУ
Віктор Медведчук
Верховний суд
Революція Гідності
Читайте також:
навчання з протидії ДРГ
7 березня, 2024 четвер
Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині
Київ, атака РФ 07.02.24
6 березня, 2024 середа
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки РФ 7 лютого
Валерій Залужний
6 березня, 2024 середа
Валерій Залужний взяв участь у зйомках фільму "Да Вінчі"
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.31
    Продаж 42.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 березня
16:38
TikTok
Не лише Universal: музичні видавці NMPA також планують видалити музику з TikTok
16:36
Google
Мін'юст США звинувачує працівника Google у викраданні технологій ШІ та роботі на китайську компанію
16:30
Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною
Чеські фермери почали акцію протесту: сотні тракторів заблокували рух у Празі
16:01
Ексклюзив
Карта. Мар'їнка-Вугледар_0503
Біля Первомайська пекло, оскільки ворог пішов у наступ: офіцер "Легіону Свободи" з Мар'їнського напрямку
16:00
Оновлено
Швеція - НАТО
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО
16:00
OPINION
Юрій Богданов
Медведєв хоче переплюнути Путіна
15:43
Моніторинг та автовикуп квитків: Укрзалізниця почала тестувати дві нові послуги у застосунку
15:34
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії Каллас відмовилась висувати свою кандидатуру на посаду голови Єврокомісії
15:25
на фото: Акторський склад х/ф "Оппенгеймер" (зліва направо): Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший, Кілліан Мерфі, Емілі Блант та режисер Крістофер Нолан
Напередодні "Оскара" зірки фільму "Оппенгеймер" та нащадки фізика закликали до ядерного роззброєння
15:19
Ексклюзив
фортифікаційне обладнання смуг оборони
За Авдіївкою не було збудовано потужних рубежів, хоча часу було достатньо, - військовослужбовець ЗСУ
15:11
дрон, БПЛА
У Росії заявили про удар БПЛА по найбільшому металургійному комбінату Сєвєрсталі
15:09
Starlink
Сенат США почав розслідування щодо Маска через ймовірне використання Росією Starlink на фронті
14:55
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:29
Олександр Тарнавський
Ворог помітно активізувався на Оріхівському напрямку, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський
14:16
Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидаткою на посаду голови Єврокомісії: її можуть переобрати на другий термін
14:09
Оновлено
Снаряди 155-мм
Норвегія виділила понад $150 млн на снаряди для України. Німеччина і Франція також підтримали план Чехії
14:05
OPINION
Валерій Пекар
Про плутанину термінів: У Росії — не терористи, а бійці національно-визвольних рухів
13:37
Львів
Сонячно, сухо і маловітряно: синоптикиня Наталка Діденко про погоду 8 березня
13:33
Інфографіка
квіти, троянди
"Ініціатива скасувати 8 Березня не виглядає доречною": КМІС проаналізував настрої українців
13:30
ФСБ
У Росії вбили білоруського активіста, якого підозрювали у підготовці теракту, - ЗМІ
13:16
На фото: Віталій Козловський на військових навчаннях
Козловський заявив, що Кондратюк переховувався від мобілізації, поки йому не виповнилося 60
13:10
водогін до Ірпіня
У березні запрацює новий магістральний водогін, який забезпечить питною водою 1 млн людей на Дніпропетровщині
13:10
Михайло Мудрик, Україна - Англія
Збірна України зіграє у червні три товариські матчі. Визначився перший суперник
13:08
Заступник Міністра Владислав Т. Бартошевський і спеціальний уповноважений Уряду КНР у справах Євразії, Посол Лі Хуей
Заступник голови МЗС Польщі на зустрічі з Лі Хуеєм наголосив, що підтримка України є обов'язком світової спільноти
12:57
фейк
"У війні, яку розпалюють США, загинули сотні тисяч українських чоловіків": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 7 березня
12:56
На фото: Маша Єфросиніна
Єфросиніна пояснила, чому не вирізала з інтервʼю з Соловій їхню сварку
12:56
міст метро
У Києві відкриють станцію метро "Дніпро", яка не працювала від початку повномасштабного вторгнення
12:42
СБУ викрила ексчиновників, які допомагали рашистам обстрілювати газові мережі Харківщини
Передавали ворогу карти газових мереж для завдання ракетних ударів: СБУ викрила ексчиновників "Харківгазу"
12:38
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
"Безглуздий і непрофесійний, який не допомагає армії": нардеп Разумков про проєкт закону про мобілізацію
12:35
Ракета
Росіяни зранку атакували Одещину ракетою Х-31П: вона впала на підльоті до узбережжя
12:30
Огляд
іпотека
Іпотека під нуль відсотків: як купити житло за програмою єОселя
12:25
ЗСУ, війна
Британська розвідка назвала наступну мету РФ на Донеччині
12:22
ukr.net
Реєстратор заблокував домен UKR.NET: не працюють пошта та стрічка новин, компанія з'ясовує причини
12:16
На фото: Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи"
Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи", щоб зібрати кошти для волонтерів в Україні
12:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Байден vs Трамп: виживе тільки один
12:01
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
11:56
Олексій Навальний
ЄС планує нові санкції проти Росії через смерть Навального, - Bloomberg
11:52
Дональд Туск
"Не спілкуватимуся з хуліганами": Туск відреагував на сутички фермерів із поліцією у Варшаві
11:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія заявляє, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі та б'є ракетами біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції. Акценти світових ЗМІ 7 березня
11:43
РФ ударила керованими авіабомбами по Вовчанську: є загибла й поранена
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV