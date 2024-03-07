Справа Медведчука щодо повернення йому громадянства почала розвиватися у неочікуваний бік, - журналістка Вольвач

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Справа Медведчука щодо повернення йому громадянства була у сплячому режимі, тобто відбувалися судові засідання, але рішень, на які можна було б звернути увагу, не було. Однак наприкінці минулого року та на початку 2024-го почали з'являтися рішення суду, на які журналісти звернули увагу. Йдеться про те, що у справі, де Медведчук намагається повернути собі громадянство, а це був позов до президента України Володимира Зеленського, тепер до цього позову долучили третіми сторонами СБУ та Державну міграційну службу. Після цього СБУ вирішила клопотати про закриття цього впровадження, оскільки вважає його штучним і стверджує, що мають докази щодо законного припинення громадянства Медведчука", - прокоментувала журналістка.

За її словами 24 січня 2024 року СБУ подало клопотання до Верховного Суду з проханням закрити цю справу і не розглядати вимоги Медведчука. На цьому ж засіданні суд відмовив СБУ у закритті справи. Крім того, суд наполягає, аби СБУ надала ті самі докази, на підставі яких вже пізніше Володимир Зеленський указом позбавив Медведчука громадянства.

"Важливо підкреслити, що ці докази не є публічними, вони ніколи не оприлюднювалися. Швидше за все мова йде про наявність у Медведчука російського громадянства, як підставу для позбавлення громадянства України, і про це говорили дуже багато. Але самих доказів ніхто ніколи не бачив. Зараз не можна сказати, що Верховний Суд фактично став на бік Медведчука, але погодився з тим, що СБУ має розкрити для суду ці докази. Всі три справи Медведчука розглядаються у Верховному Суді. Ключова справа – повернення громадянства, там працює колегія суддів, яку очолює Наталія Мартинюк, також є судді – Андрій Жук, Олена Губська, Андрій Загороднюк, Людмила Яресько", - розказала Ярослава Вольвач.

Вольвач зазначила, що до цих суддів були і є питання в частині їхньої доброчесності. Серед цих суддів були й ті, які ухвалювали рішення у 2014 році, що пов'язані з затриманням або арештом учасників Революції Гідності.

"Якщо говорити про суддів, то Людмила Яресько, яка зараз є суддею у справі Медведчука, також Андрій Жук, Андрій Загороднюк та інші судді частково колись були долучені до рішення стосовно суддів Конституційного Суду Олександра Космініна та Олександра Тупицького, це також була гучна історія, яка мала суспільний резонанс. Були питання щодо законності рішень. Тоді власне йшлося, що ці судді у частині історії з Космініним стали на його бік. Ця історія нас трохи насторожує. По деяких суддях було рішення Громадської ради доброчесності щодо доброчесності суддів, зокрема це суддя Дашутін, який зараз розглядає справу про повернення Медведчуку мандату. Важливо далі спостерігати за рішеннями, які далі ми побачимо у межах цього процесу. Головна задача - привернути увагу суспільства, що така специфічна справа почала розвиватися у неочікуваний для нас бік", - резюмувала пані Ярослава.

Що відомо про діяльність Медведчука в Україні

Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання Заслуженого юриста України. У 1980 році був адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.

У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.

21 вересня тогоріч Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.

У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

28 лютого стало відомо, що колишні народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак записали свій будівельний бізнес вартістю сотні мільйонів гривень на 62-річну львів'янку.

24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

У червні ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.

Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, 24 травня був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.

9 серпня стало відомо, що Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю.

Колишній депутат від забороненої ОПЗЖ та підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук, який наразі перебуває в Росії, в українських судах вимагає повернути йому громадянство й депутатський мандат