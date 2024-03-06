Медведчук вимагає повернути йому українське громадянство й депутатський мандат, - hromadske
Колишній депутат від забороненої ОПЗЖ та підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук, який наразі перебуває в Росії, в українських судах вимагає повернути йому громадянство й депутатський мандат
Про це пише hromadske.
"У публічному полі Медведчук звинувачує Україну в небажанні завершити війну - мовляв, це українська влада "нескінченну кількість разів заявляє, що ніякий мир їй не потрібен - а тільки більше зброї та грошей", - йдеться у повідомленні.
Натомість, за даними журналістів, Медведчук знову хоче опинитися в Україні, і прямо зараз в українських судах вимагає повернути йому громадянство й депутатський мандат, а також зняти санкції, накладені РНБО.
Зазначається, що за місяць після позбавлення громадянства України та депутатського мандата Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду. У своєму позові він вимагав повернення паспорта для себе та для інших депутатів-зрадників. Медведчук стверджував, що указ Зеленського був "незаконним, безпідставним, свавільним та ухваленим із порушенням норм Конституції України".
У березні минулого року Верховний Суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження у справі - засідання у ній тривають до сьогодні.
Що відомо про діяльність Медведчука в Україні
Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання Заслуженого юриста України. У 1980 році був адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.
У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.
21 вересня тогоріч Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.
У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.
У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.
28 лютого стало відомо, що колишні народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак записали свій будівельний бізнес вартістю сотні мільйонів гривень на 62-річну львів'янку.
24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.
У червні ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.
Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, 24 травня був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність.
9 серпня стало відомо, що Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю.
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