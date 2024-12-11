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"Спроба залякування": Держатомрегулювання відреагувало на атаку дрона РФ на автомобіль МАГАТЕ

Катерина Ганжа
11 грудня, 2024 середа
15:38
Війна з Росією ЗАЕС і МАГАТЕ

Атака безпілотника РФ на службовий автомобіль МАГАТЕ 10 грудня є черговим актом російського терору щодо представників міжнародної організації, і її слід розцінювати, як спробу залякати експертів Агентства

Зміст

Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков.

У відомстві зазначили, що робота експертів Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні спрямована на зменшення ризику ядерної аварії в умовах війни і залишається основним джерелом інформації про стан ядерної безпеки для країн-членів МАГАТЕ на противагу пропаганді країни-агресора.

"На щастя, підступна атака на автомобіль, що входив до конвою, який забезпечував чергову ротацію експертів МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС, обійшлася без жертв та постраждалих. Але ця подія – яскравий прояв зневаги РФ до міжнародної інституції, членом якої країна-агресор досі залишається. Це слід розцінювати як спробу залякати експертів Агентства, які виконують важливу місію як на українських АЕС, так і у розширеному форматі – на об’єктах енергетичної інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС", - заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков.

Він нагадав, що постійні моніторингові місії МАГАТЕ започатковано за ініціативою української сторони на запрошення уряду України, а розширені місії з оцінки стану важливих для безпечного функціонування АЕС об'єктів енергетичної інфраструктури відбуваються в рамках практичної реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми зацікавлені в присутності експертів МАГАТЕ як на всіх АЕС України, так і в їхній роботі на електричних підстанціях, що є важливими для безпеки атомних електростанцій. Адже одна із головних функцій, які вони виконують – це фіксація усіх тих злочинних наслідків для ядерної та радіаційної безпеки, що виникають у результаті повномасштабної військової агресії РФ проти нашої держави", - додав Коріков.

У Держатомрегулювання наголосили, що ця подія, а також злочинні дії Росії проти міжнародного гуманітарного права, ядерної та енергетичної безпеки, будуть розглянуті на позачерговому засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, що ініційоване українською стороною та відбудеться 12 грудня.

  • Безпілотний літальний апарат 10 грудня вразив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ, який прямував до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко ініціював надзвичайне засідання Ради Керуючих МАГАТЕ 12 грудня у Відні через удар російського БПЛА по службовому автомобілю МАГАТЕ. 
  • Посолка США в Україні Бріджит Брінк засудила удар російського БПЛА по службовій автівці МАГАТЕ, наголосивши, що такі напади ставлять під загрозу глобальну ядерну безпеку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ядерна безпека
безпілотник
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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