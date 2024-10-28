Стабілізаційні медпункти підрозділів на фронті посилять фаховими медиками
Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом
Про це повідомляє Генеральний штаб.
Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу пораненим воїнам у зоні бойових дій, з метою максимального збереження життя українських військовослужбовців.
Для цього, як пише Генштаб, буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України.
"Чим раніше стан пораненого військовослужбовця буде фахово стабілізовано й він оперативно отримає медичну допомогу, тим більші шанси зберегти його життя", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі пояснили, що військових медиків не переводять у піхоту - вони й надалі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.
3 серпня стало відомо, що бойові медики на передовій зможуть робити переливання крові, але після підготовки МОЗ.
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