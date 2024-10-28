Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Стабілізаційні медпункти підрозділів на фронті посилять фаховими медиками

Стабілізаційні медпункти підрозділів на фронті посилять фаховими медиками

Катерина Єсікова
28 жовтня, 2024 понедiлок
18:27
Війна з Росією військовий шпиталь

Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу пораненим воїнам у зоні бойових дій, з метою максимального збереження життя українських військовослужбовців.

Для цього, як пише Генштаб, буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України.

"Чим раніше стан пораненого військовослужбовця буде фахово стабілізовано й він оперативно отримає медичну допомогу, тим більші шанси зберегти його життя", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі пояснили, що військових медиків не переводять у піхоту - вони й надалі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. 

  • 3 серпня стало відомо, що бойові медики на передовій зможуть робити переливання крові, але після підготовки МОЗ.

Теги:
Новини
Суспільство
Здоров'я
Україна
лікарі
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Андрій Єрмак
Автор Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
Єрмак заявив, що Зеленський готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки: за якої умови
Автор Андрій Кокотюха
27 жовтня, 2024 неділя
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
танк Т-90С
Автор Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
19:50
безпілотник, дрон
РФ звинуватила Україну в атаці БПЛА на три регіони: нібито знищено 15 дронів
19:46
Хорватія
Хорватія передасть Україні 30 танків та 30 БМП
19:43
Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо
Стало відомо, яке місце посів Довбик в боротьбі за "Золотий м'яч"
19:38
Ексклюзив
Фортифікації, зуби дракона
Фортифікації та лінії оборони в Запорізькій області будуються вже рік, - депутат облради Лишенко
19:31
Рустем Умєров
ТЦК, СБУ, Нацполіція та розвідоргани обмінюватимуться інформацією: Умєров розповів про кроки для посилення військового обліку
19:24
OPINION
Що спікер Стефанчук замовив собі на день народження і чому це загрожує нацбезпеці?
19:22
Оновлено
Shahed-136
Росіяни запустили по Україні ударні БПЛА. Ситуація ввечері 28 жовтня
19:07
Пентагон
КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України, - Пентагон
18:58
Оновлено
Мітинг опозиції біля будівлі парламенту. Тбілісі, 28 жовтня 2024 р.
У Тбілісі почалися протести після парламентських виборів: опозиція вимагає повторного голосування
18:52
Джо Байден
Байден достроково проголосував на виборах президента США
18:42
Оновлено
РФ протягом дня атакувала Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: поранено двох дітей
18:36
Олександр Сирський
Сирський відвідав позиції ЗСУ в Запорізькій області: обговорив підготовку оборони в осінньо-зимовий період
18:35
Ексклюзив
корупція
У керівників МСЕК неможливо конфіскувати статки, якщо немає фактичних даних про отримання ними хабарів, - юрист Центру протидії корупції
18:33
Реал, Вінісіус Жуніор, Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Золотий м'яч - 2024": "Реал" влаштував демарш перед церемонією нагородження
18:24
МСЕК
В уряді запевнили, що реформа МСЕК не вплине на виплати тим, хто отримав інвалідність законно
18:15
окупанти в Криму
РФ за підтримки військових КНДР у найближчі кілька днів, імовірно, розпочне наступ на Курщині, - NYT
18:03
OPINION
"Вовина тисяча": шлях до державних електронних кайданків
17:47
Ексклюзив
енергетика ЛЕП електрика
"Використовують стратегію салямі": екснардепка Войціцька про удари росіян по енергооб’єктах
17:41
Видавництво "Літера ЛТД" виправило помилку з картою України без Криму в підручниках з української мови для 7 класу
Скандал із картою України без Криму: школам почали відправляти новий наклад підручників
17:36
Трамп
"Замороження війни та гарантії від Європи": у Трампа обговорюють план врегулювання війни в Україні, - FT
17:29
на фото Мартін Гарріс
Угоди про гарантії безпеки для України не є альтернативою членству в НАТО, – посол Британії
17:26
росія, санкції
Британія запровадила санкції проти російських агентств і високопосадовців, які дестабілізують демократію в Україні
17:21
Ексклюзив
Бріджит Брінк
"Позитивно бачити, як такі випадки розкривають і вживають заходів": посолка США Брінк про справу керівниці Хмельницької МСЕК Крупи
17:07
Презентація книжки Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач"
"Лемберґ: мамцю, ну не плач" Олени Чернінької потрапила до довгого списку Книги року ВВС-2024
17:04
Інтерв’ю
"Багато акторів не мають голови": Ірма Вітовська-Ванца про відповідальність публічних людей, фільм "БожеВільні" та мову
16:52
Японія
Японія виділить Україні понад $3 млрд у межах кредиту G7 від заморожених активів Росії
16:47
Ексклюзив
ракета Х-59
Росія, ймовірно, підготувала до 150 ракет різних типів для масованого обстрілу України, - Defense Express
16:36
Екс-прем'єр Фіцо
Фіцо заявив про нову спробу замаху на нього
16:32
новини Львівщини
У Гельсінкі за позовом Нафтогазу конфіскували землю російського центру науки і культури
16:28
ЗСУ генштаб війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 92 боєзіткнення: ворог найактивніший на Курахівському напрямку
16:27
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
"Це епоха шоу-бізнесу": аналітик Костогриз про президентські вибори в США
16:25
Швейцарія
Президентка Швейцарії виступила за перегляд заборони на реекспорт зброї Україні
16:25
КНДР, Північна Корея
КНДР звинуватила Південну Корею у вторгненні дронів у її повітряний простір
16:04
МАГАТЕ
Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження від російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях
16:00
OPINION
Антиамериканська коаліція де-факто сформована
15:55
Ерік тен Гаг та Руд ван Ністелрой (ліворуч)
"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера
15:44
Польща
У Польщі дипломатам генконсульства РФ у Познані наказали виїхати з країни до 30 листопада
15:25
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський прибув до Ісландії на саміт Україна - Північна Європа
15:17
відключення електроенергії
Окупанти обстріляли бригаду енергетиків на Дніпропетровщині
15:16
Евакуація
З прикордоння Сумщини потрібно евакуювати близько 20 тис. людей, - ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV