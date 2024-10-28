Стабілізаційні медпункти підрозділів на фронті посилять фаховими медиками

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу пораненим воїнам у зоні бойових дій, з метою максимального збереження життя українських військовослужбовців.

Для цього, як пише Генштаб, буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я (госпітальної ланки) Медичних сил Збройних Сил України.

"Чим раніше стан пораненого військовослужбовця буде фахово стабілізовано й він оперативно отримає медичну допомогу, тим більші шанси зберегти його життя", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі пояснили, що військових медиків не переводять у піхоту - вони й надалі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.