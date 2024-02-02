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"Столицю України перенесуть до Львова": видання Asia Times запустило проросійський фейк

2 лютого, 2024 п'ятниця
06:03
Війна з Росією Державний Прапор з автографами військових

Видання Asia Times просуває проросійський фейк, нібито столицю України перенесуть до Львова

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Агент у Міністерстві оборони США заявив, що Україна програє війну, і українському уряду, можливо, доведеться евакуюватися з Києва. Столицю перенесуть до Львова", - пишуть російські телеграм-канали з посиланням на видання Asia Times.

Автором матеріалу на Asia Times є Стівен Браєн. За повідомленням SPRAVDI, автор вже не вперше поширює наратив, що Україна не здатна перемогти у війні з РФ. Він також писав, що США замінять Зеленського і влаштують держпереворот.

"Його інформація про план перенесення столиці з Києва до Львова не підкріплена жодними доказами. А теза про те, що США не "готуються до поразки України", спростовується реальними діями керівництва Штатів", - йдеться у повідомленні Центру.

  • 30 січня повідомлялося, що росіяни створили у фейсбуці сторінку на мільйон підписників, яка розганяє брехню про Україну.
  • 31 січня стало відомо, що російська пропаганда просуває фейк, нібито президент Володимир Зеленський у відчаї наказує бити по мирних містах РФ.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Львів
фейк
США
новини Києва
пропаганда
російські фейки
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