Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Агент у Міністерстві оборони США заявив, що Україна програє війну, і українському уряду, можливо, доведеться евакуюватися з Києва. Столицю перенесуть до Львова", - пишуть російські телеграм-канали з посиланням на видання Asia Times.

Автором матеріалу на Asia Times є Стівен Браєн. За повідомленням SPRAVDI, автор вже не вперше поширює наратив, що Україна не здатна перемогти у війні з РФ. Він також писав, що США замінять Зеленського і влаштують держпереворот.

"Його інформація про план перенесення столиці з Києва до Львова не підкріплена жодними доказами. А теза про те, що США не "готуються до поразки України", спростовується реальними діями керівництва Штатів", - йдеться у повідомленні Центру.