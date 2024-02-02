"Столицю України перенесуть до Львова": видання Asia Times запустило проросійський фейк
Видання Asia Times просуває проросійський фейк, нібито столицю України перенесуть до Львова
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Агент у Міністерстві оборони США заявив, що Україна програє війну, і українському уряду, можливо, доведеться евакуюватися з Києва. Столицю перенесуть до Львова", - пишуть російські телеграм-канали з посиланням на видання Asia Times.
Автором матеріалу на Asia Times є Стівен Браєн. За повідомленням SPRAVDI, автор вже не вперше поширює наратив, що Україна не здатна перемогти у війні з РФ. Він також писав, що США замінять Зеленського і влаштують держпереворот.
"Його інформація про план перенесення столиці з Києва до Львова не підкріплена жодними доказами. А теза про те, що США не "готуються до поразки України", спростовується реальними діями керівництва Штатів", - йдеться у повідомленні Центру.
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