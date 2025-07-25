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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

"Створюються передумови для так званого територіального обміну": Снєгирьов про ситуацію на фронті

Ірена Моляр
25 липня, 2025 п'ятниця
21:42
Війна з Росією

Ворог дає чітко зрозуміти, що він послабить тиск на Сумську та Харківську області, також і на Дніпровщину, до якої ще не увійшов, а Сили оборони України мають вивести свої підрозділи з контрольованих районів Донецької області

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Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ГІ "Права Справа".

"Відбувається розширення лінії фронту на 200 км. Окупанти масштабують театр бойових дій за рахунок територій, які не включені до складу РФ згідно з указом кремлівського диктатора. Мова йде у першу чергу про Сумську та Харківську області, а також намагання ворога вийти на адмінкордони Дніпропетровської області, щоб розширити бойові дії на територію Дніпровщини", - прокоментував військовий експерт.

На його думку, створюються передумови для так званого територіального обміну. Тобто окупанти дають чітко зрозуміти, що вони послаблюють тиск у трьох областях, а саме Сумській та Харківській областях, хоча до Дніпропетровської вони ще не вийшли, а Сили оборони України виводять підрозділи з контрольованих районів Донецької області.

"На сьогодні взяти під контроль великі промислові агломерації, у першу чергу Слов’янсько-Краматорську та Покровську, у найближчій історичній перспективі у росіян не вийде. Це для них не один рік і не одна сотня тисяч загиблих особового складу російської окупаційної армії. Нагадаю, під час боїв за Бахмут, які тривали 9 місяців, втрати окупантів – 100 тисяч. Бахмут – невелике місто у порівнянні з Костянтинівкою, не говорячи вже про Слов’янсько-Краматорську агломерацію", - зауважив Снєгирьов.

  • Від початку доби п'ятниці, 25 липня, на російсько-українському фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 30 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 4 бої тривають.






     
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
Харківщина
втрати окупантів
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