Сухаревський назвав терміни виходу Сил безпілотних систем на бойові спроможності та принципи набору службовців

Про це Сухаревський розповів під час презентації Сил безпілотних систем, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я будую систему таким чином, щоб у підрозділи йшли перевірені люди. Ми відкриємо такі центри (рекрутингу, - ред.) по всій території України", - сказав він.

Сухаревський наголосив, що для того, щоб потрапити у безпілотні війська необхідно буде пройти відбір: ключову роль відіграватиме якість, а не кількість військових. Також увагу під час відбору звертатимуть не лише на фізичні можливості кандидатів, а й на їхні креативність та розум.

За його словами, комплектування - це постійний процес, втім до кінця року заплановано вийти на бойові спроможності підрозділів.

Він вказав, що Сили безпілотних систем не забиратимуть підрозділи, які вже існують в бригадах, командуваннях, родах і видах сил та перебувають на фронті, оскільки, на його думку, це буде деструктивним кроком.

Наразі питання співпраці ще пропрацьовують, оскільки вже створене командування не відповідає ієрархічній структурі, яка є у ЗСУ. Передбачена функція забезпечення - від видачі до ремонту безпілотників. Сухаревський висловив сподівання, що вона покаже практичну ефективність.

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"Міністерством оборони пропрацьовується проєкт щодо виділення окремого бюджету під окремий рід сил, для того, щоб максимально їх забезпечити. Паралельний шлях, яким ми йдемо, - це командна гра в плані співпраці з різними міністерствами, співпраця з виробниками для того, щоб, починаючи від тестування їхніх виробів і нових систем на нашій базі, прийти до якогось результату. Кажу відверто, ми зараз не говоримо про цифру навіть у половину забезпечення, але процес іде і я вірю в його успіх", - сказав Сухаревський.

Водночас командувач Сил безпілотних систем зазначив, що цьогоріч держава поставила ЗСУ вже у 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. За його словами, ця тенденція йде лише до нарощення. Крім того, триває державна програма з масштабування виробництва найкращих зразків безпілотників, оскільки в Україні є чимало виробників, проте не всі готові самостійно виробляти дрони масштабно. Йдеться про виробництво як в Україні, так і за кордоном.

"Кількість виробників - це про здорову нормальну конкуренцію. І ми, як користувачі цього продукту, зацікавлені в тому, щоб у нас було більше таких виробників, більше пропонованої продукції, для того, щоб розуміти й застосовувати її краще. Якщо два роки тому ми починали з напівдерев'яного фанерного літачка з 10 кг вибухівки, то сьогодні ми вже дійшли до тисячі кілометрів і високотехнологічних дронів, які виробляються безпосередньо у нас", - сказав Сухаревський.

Командувач Сил безпілотних систем також припустив, що найближчим часом буде ухвалено закон про цей рід військ.