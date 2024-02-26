Суспільство заслуговує почути, завдяки кому план контрнаступу ЗСУ був у Кремлі, - політолог Магда
Політолог Євген Магда вважає, що влада має назвати імена й притягнути до відповідальності осіб, які передали ворогу плани контрнаступу ЗСУ
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Я думаю, що розмова Зеленського з журналістами могла б бути більш серйозною. Ми б мали почути, що війна буде тривати, на жаль, ще дуже довго. Також ми б мали почути, що на нас чекають серйозні випробування. Натомість ми почули, що ми залежимо від постачання наших партнерів та інших речей", - вважає Магда.
Політолог вважає, що українські громадяни мають право дізнатись імена тих, через кого плани контрнаступу були в Кремлі
"Я вважаю, що заява Володимира Зеленського про плани нашого контрнаступу, зокрема те, що цей план був ще до його початку на столі в Кремлі, є дуже серйозною. Суспільство сьогодні заслуговує на те, щоб знати через кого це сталось. Хто винен у тому, що такі плани були у ворога. Я хотів би почути відповідь на це питання. Взагалі, після цієї пресконференції, питань до нашої влади не стало менше. Можливо навіть питань стало більше", - додав він.
- 25 лютого 2024 року, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" Володимир Зеленський заявив, що росіяни мали повну інформацію щодо того, що саме планується Україною під час контрнаступу восени 2023 року
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