Суспільство заслуговує почути, завдяки кому план контрнаступу ЗСУ був у Кремлі, - політолог Магда

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Я думаю, що розмова Зеленського з журналістами могла б бути більш серйозною. Ми б мали почути, що війна буде тривати, на жаль, ще дуже довго. Також ми б мали почути, що на нас чекають серйозні випробування. Натомість ми почули, що ми залежимо від постачання наших партнерів та інших речей", - вважає Магда.

Політолог вважає, що українські громадяни мають право дізнатись імена тих, через кого плани контрнаступу були в Кремлі

"Я вважаю, що заява Володимира Зеленського про плани нашого контрнаступу, зокрема те, що цей план був ще до його початку на столі в Кремлі, є дуже серйозною. Суспільство сьогодні заслуговує на те, щоб знати через кого це сталось. Хто винен у тому, що такі плани були у ворога. Я хотів би почути відповідь на це питання. Взагалі, після цієї пресконференції, питань до нашої влади не стало менше. Можливо навіть питань стало більше", - додав він.