"Свідчить про відсутність мобілізаційного потенціалу в Росії": Портников про залучення військових з КНДР

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо інформації про залучення військовослужбовців з КНДР у війні на боці Росії. Яке це матиме значення? Я схиляюсь до думки премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, що це свідчить про те, що в Росії немає мобілізаційного потенціалу. Тобто, людей, яких можна за гроші заманити на війну з Україною. Мобілізаційний потенціал в Росії є, але тоді їм доведеться оголошувати мобілізацію й мобілізовувати людей безплатно. Це абсолютно інша історія, оскільки, ми ж бачили скільки людей залишили територію РФ, коли була оголошена часткова мобілізація. Якщо зараз оголосити мобілізацію і закрити кордони, а це стосується будь-якої країни, величезна кількість людей просто втече. Я в цьому не маю сумнівів", - пояснив Портников.

За словами журналіста, Кремль намагається всіма способами не оголошувати мобілізацію в Росії.

"І якщо це станеться, то відразу вплине на економіку. Адже виїжджають в таких випадках, в першу чергу, люди, які знають, що можуть вижити в інших країнах. Ці люди також є і основними джерелами поповнення бюджету. Тому Путін дуже хоче цьому запобігти. І якщо є інформація про те, що військові з КНДР можуть замінити росіян у Курській області, то це теж буде логічним кроком для Кремля. Вони не хочуть відволікати резерви з інших фронтів", - додав він.

Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.



