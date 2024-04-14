"Світ потребує лише рішень": Зеленський висловився про наслідки уповільнення постачання допомоги Україні
Україна може зупинити російський терор, може убезпечити своє життя, життя всієї Європи та інших регіонів світу від розповзання зла
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що світ має все необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, "шахеди" та інші засоби терору.
"Світ потребує лише рішень, які можуть повернути справжню, надійну безпеку", - зауважив президент.
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Він наголосив, що Україна може зупинити російський терор, може убезпечити своє життя, життя всієї Європи та інших регіонів світу від розповзання зла.
"Саме для цього ми потребуємо підтримки наших партнерів, і кожен день затримок із допомогою – це нові зруйновані будинки, це додаткові знищені життя", - наголосив Зеленський.
- Раніше близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до Конгресу США з відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії.
- Колишній речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що допомогу Україні підтримують як американський народ, так і члени Конгресу.
- 11 квітня ексочільник Білого дому й майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має ідею, як примусити Україну сісти за переговорний стіл з Росією, використавши американську допомогу як інструмент тиску.
- 12 березня повідомлялось, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
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