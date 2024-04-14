"Світ потребує лише рішень": Зеленський висловився про наслідки уповільнення постачання допомоги Україні

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що світ має все необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, "шахеди" та інші засоби терору.

"Світ потребує лише рішень, які можуть повернути справжню, надійну безпеку", - зауважив президент.

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Він наголосив, що Україна може зупинити російський терор, може убезпечити своє життя, життя всієї Європи та інших регіонів світу від розповзання зла.

"Саме для цього ми потребуємо підтримки наших партнерів, і кожен день затримок із допомогою – це нові зруйновані будинки, це додаткові знищені життя", - наголосив Зеленський.