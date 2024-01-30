Telegram потрібно заборонити на період дії воєнного стану, - політолог Кошель
Голова Комітету виборців України, політолог Олексій Кошель вважає, що в Україні потрібно заборонити мережу Telegram через загрозу витоку персональних даних та російських інформаційних спецоперацій
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"З Telegram в Україні потрібно щось вже нарешті робити. Навіть не щось робити, а заборонити цю мережу не період дії правового режиму воєнного стану. Оскільки за допомогою Telegram росіяни, можливо, мають доступ до персональних даних українців. Експерти вже розбивали на молекули й розписували напрямки, по яких у нас можуть бути проблеми через цю мережу", - пояснив Кошель.
Політолог зауважив, що РФ намагається проводити інформаційні спецоперації саме через мережу Telegram
"Також ми повинні зупинити роботу ворожих інформаційних ресурсів в Україні. До прикладу, минулої осені Україна тиждень обговорювала смерть Кадирова, а потім і Путіна. Дві інформаційні спецоперації Росії спрацювали. Факт залишається фактом. І все це їм вдалось саме через телеграм-канали", - додав він.
- 3 листопада секретар РНБО Олексій Данілов вважає месенджер telegram загрозою нацбезпеці України, адже там є можливість вести анонімні канали з великою авдиторією
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