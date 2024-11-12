Темп війни з кожним днем зростає, - начальник артрозвідки бригади "Рубіж" Назаренко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на фронті дійсно складна. Темп війни з кожним днем зростає. Ворог адаптується до своїх помилок і постійно вдосконалює свої засоби ураження. Але й втрати противника зростають", - наголосив Назаренко.

За словами начальника розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", якщо раніше можна було говорити про сотні поранених чи знищених росіян, то зараз втрати ворога вимірюються тисячами. Але ворог готовий до тих втрат, які він зазнає, продовжуючи тиснути.

Капітан НГУ також додав, що як тільки росіяни почнуть втрачати сили та перестануть тиснути, їхній фронт також почне сипатися, адже вони не зможуть підтримувати той рівень темпу ведення бойових дій, а втрати зростатимуть.

"Зараз сіра зона - це зона, де винищується все завдяки діям Сил оборони, безпілотних систем, ударних дронів, коптерів зі скидами, мінометів та артилерії. Тому лінія фронту є доволі динамічною", - зауважив Назаренко.