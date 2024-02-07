Теоретично Польща може збивати російські ракети над Україною, але уникає прямого протистояння з РФ, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогоднішня атака мала одну складову. Одна з крилатих ракет наближалася до кордону з Польщею, потім повернулася на 180 градусів, і почала кружляти над західною Україною. Для відбиття цієї потенційної загрози Польща підіймала свої винищувачі F-16. Тобто польське керівництво зараз починає діяти більш рішуче в таких випадках, пам'ятаючи, коли на території Польщі були знайдені російські крилаті ракети. Тоді попередньому військовому керівництву доводилось якимось дивним чином пояснювати, чому польська система ППО не спрацювала? Зараз, як бачимо, нове польське військове керівництво не хоче опинятися в такій ролі, і вже має більш активну й жорстку позицію щодо упередження загрози для самої Польщі", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, комплекси ППО Patriot, які розташовані у Польщі й винищувачі F-16 можуть збивати ракети, які летять над Україною.

"Чи може Польща збивати ракети, які перебувають над територією України? Теоретично думаю, що може. Тому, що комплекси ППО Patriot, які розташовані у Польщі, частково охоплюють частину територію України, і винищувачі F-16 можуть збивати ці ракети. Але поки що польське керівництво обирає більш виважену стратегію, аби уникнути цього політичного, ніж військового моменту, - що Польща починає збивати російські ракети, і НАТО наближається до прямого протистояння з Росією. Думаю, що військово-політичне керівництво НАТО поки що не хоче це виводити на перший план", - наголосив Згурець.