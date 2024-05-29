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Війна з Росією: хроніка
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Трамп на закритій зустрічі заявив, що бомбив би Москву, в разі нападу РФ на Україну за його президентства, - The Washington Post

29 травня, 2024 середа
01:19
Війна з Росією Дональд Трамп

Експрезидент США й кандидат на цю посаду Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що бомбив би Москву, в разі нападу РФ на Україну, якби він був президентом

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

На одному із приватних заходів Трамп припустив, що, якщо він був би президентом, він бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань. Зазначається, що цим Трамп здивував деяких донорів його передвиборчої капанії.

Часто його коментарі на заходах стосуються зовнішньої політики та тем, які він обговорює на мітингах, таких як інфляція та імміграція.

Пов’язуючи запити на пожертвування з обіцянками щодо зниження податків та іншої політики, Трамп перевіряє межі федеральних законів про фінансування передвиборної кампанії. За словами 11 донорів, радників та інших близьких до колишнього президента, Трамп регулярно дає ті самі політичні обіцянки під час передвиборчої кампанії, які він робить за закритими дверима з багатими донорами, і не з’явилося доказів того, що Трамп безпосередньо пов’язав певний результат політики з конкретною пожертвою.

Нагадаємо, що 5 листопада 2024 року відбудуться президентські вибори в США. 

Викиди Трампа про Україну

21 лютого експрезидент США Дональд Трамп також обіцяв, що у разі повернення на посаду, він зупинив би війну Росії проти України за добу. У березні він заявив, що його повернення до Білого дому допоможе зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової.

11 травня колишній президент США Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

Він закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році. Однак координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента США Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів.  

Також губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у російсько-українську війну. 

30 червня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну. Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів йому та зазначив, що Україна не відмовлятиметься від територій, це питання самоповаги.

Трамп також заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Китай
вибори
вибори президента
російська армія
Тайвань
Дональд Трамп
вибори у США
США
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