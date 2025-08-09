Трамп поступово розуміє, що поразка РФ у війні відповідає інтересам США, - американський дипломат Гербст

Про це в етері Еспресо заявив американський дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів в Україні, а зараз директор Центру Євразії Євроатлантичної Ради США Джон Гербст.

"Я переконаний, що для Сполучених Штатів надзвичайно важливо підтримувати Україну, щоб агресія Путіна завершилася його поразкою. Президент Трамп, на мою думку, поступово починає це розуміти, хоча підходить до цього з іншої позиції. Дехто в його адміністрації не усвідомлює всієї ваги цієї ситуації, тоді як інші розуміють її цілком. Утім, політика, яку ми спостерігали впродовж останніх шести тижнів, свідчить про те, що Трамп рухається у правильному напрямку", - пояснив Гербст.

Він також наголосив, що на тлі загроз з боку РФ європейці посилюють підтримку України. Винятком залишаються лише Словаччина та Угорщина.

"У Європі, за винятком східних членів НАТО, таких як країни Балтії, Польща, Румунія і Чехія, спочатку було недостатнє усвідомлення того, наскільки небезпечною є війна Путіна в Україні для Альянсу та всієї Європи. Тепер дедалі більше країн починають це розуміти, і це безумовно позитивний розвиток подій. Громадяни країн ЄС, за окремими винятками в західній частині Союзу, а також Словаччини та Угорщини, нині добре розуміють, що поставлено на карту. Саме тому багато держав посилили свою підтримку України в той момент, коли обсяг американської допомоги почав зменшуватися", - додав він.