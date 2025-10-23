Трамп зміг забрати у Путіна головний козир, - політолог Рейтерович
Нові санкції США та Європи стали відповіддю на показові пуски Росією стратегічних міжконтинентальних ракет й показали, що ядерні погрози Кремля вже не діють
Про це в етері Еспресо розповів кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник політико-правових програм “Українського Центру суспільного розвитку” Ігор Рейтерович
"В Росії провели показові пуски стратегічних міжконтинентальних ракет. Путін хотів показати, що він може вдарити не тільки по Європі, а по Вашингтону. І тут насправді дуже цікава історія виходить. Путін фактично виконав фальстарт. Тобто, вони провели ці навчання і показали як це може виглядати. Трамп же ввів санкції вже на наступний день і зробив заяву, що зустрічі у Будапешті не буде, хоча й до цього вони про це говорили. Це виглядало так, що останнє слово залишилось за Трампом. Тобто, Росія показує, як кудись летять ракети, а США насправді роблять те, що вважаємо за потрібне. От важливий дуже момент. І тому, я гадаю, що цю гру з боку США в Кремлі мали б оцінити. Просто Трамп фактично, я не знаю чи це в нього випадково вийшло чи спеціально, але він забрав ось цей козир у Путіна у вигляді ядерної палиці, яку російський диктатор час від часу любить витягувати й розмахувати нею", - пояснив Рейтерович.
Політолог додав, що Європа почала діяти синхронно з США і попри ядерні погрози Москви буде робити те, що вважає за потрібне.
"До того ж Путін погрожував і Європі. Тому, 19-й пакет санкцій чітко показує, що не працюють ці погрози. Європа далі буде робити те, що вважає за потрібне. З точки зору символізму воно дуже непогано зіграло і я бачив навіть деякі дописи в російських пропагандистських телеграм каналах, де вони писали, що знову все вийшло не так, як планувалось - замах на рубль, а удар на копійку", - додав він.
- 21 жовтня стало відомо, що зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним найближчим часом не планується. Підготовку до саміту у Будапешті, який анонсували раніше, зупинили.
- 22 жовтня міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснєфті" та "Лукойлу" — через небажання Москви завершити війну в Україні.
- 23 жовтня Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.65 Купівля 41.65Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе