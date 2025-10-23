Трамп зміг забрати у Путіна головний козир, - політолог Рейтерович

Про це в етері Еспресо розповів кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник політико-правових програм “Українського Центру суспільного розвитку” Ігор Рейтерович

"В Росії провели показові пуски стратегічних міжконтинентальних ракет. Путін хотів показати, що він може вдарити не тільки по Європі, а по Вашингтону. І тут насправді дуже цікава історія виходить. Путін фактично виконав фальстарт. Тобто, вони провели ці навчання і показали як це може виглядати. Трамп же ввів санкції вже на наступний день і зробив заяву, що зустрічі у Будапешті не буде, хоча й до цього вони про це говорили. Це виглядало так, що останнє слово залишилось за Трампом. Тобто, Росія показує, як кудись летять ракети, а США насправді роблять те, що вважаємо за потрібне. От важливий дуже момент. І тому, я гадаю, що цю гру з боку США в Кремлі мали б оцінити. Просто Трамп фактично, я не знаю чи це в нього випадково вийшло чи спеціально, але він забрав ось цей козир у Путіна у вигляді ядерної палиці, яку російський диктатор час від часу любить витягувати й розмахувати нею", - пояснив Рейтерович.

Політолог додав, що Європа почала діяти синхронно з США і попри ядерні погрози Москви буде робити те, що вважає за потрібне.

"До того ж Путін погрожував і Європі. Тому, 19-й пакет санкцій чітко показує, що не працюють ці погрози. Європа далі буде робити те, що вважає за потрібне. З точки зору символізму воно дуже непогано зіграло і я бачив навіть деякі дописи в російських пропагандистських телеграм каналах, де вони писали, що знову все вийшло не так, як планувалось - замах на рубль, а удар на копійку", - додав він.