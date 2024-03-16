"Трансформація Макрона - це реалізація ним того, наскільки він був використаний Путіним", - Рибачук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Макрон, як політична тварина, відчув цю можливість, тому що формально, у цифрах, найбільшим донором України є Німеччина. А Шольц закликав усіх європейських партнерів суттєво збільшити допомогу. Ці 8 млрд, які ми отримали від Німеччини,- це зараз найбільший внесок. Але Шольц обламався об ці Taurus, і політично ми бачимо, що опозиція з усіх сторін на нього напирає. Йому дуже важко пояснити, чому ні. І головне, що у Шольца немає оцих особистих рис і прагнення бути новітнім імператором, а у Макрона це є", - зауважив політик.

За його словами, обидва - і Шольц, і Макрон змагалися, хто довше переговорить з Путіним, хто проведе більше візитів, телефонних перемовин. Вони намагалися пояснити світу, що насправді Росія - це не загроза, що з Путіним можна говорити.

"У мене таке відчуття, що та трансформація, яка сталася з Макроном, - це реалізація ним того, наскільки він був використаний Путіним і в якому ідіотському світлі він зараз виглядає для будь-якого світового лідера. Саме через Макрона Путін посилав ці переконання, що він ніколи не нападе і так далі. Я думаю, що у Макрона ще був такий людський момент, він сподівався або йому здавалося, що вони налагодили стосунки, які у них із Путіним були теплі та довірливі. Путін і Макрон це всіляко демонстрували.

А те, що зараз відбувається, то дуже важливо для нас, тому що Макрон заявив декілька фундаментальних речей. Мені найбільше подобається його фраза про те, що Росія є агресивною, що Росія у тому вигляді, в якому вона існує, має перестати існувати. Тобто Росія має зникнути. І це дуже крута тема", - резюмував Олег Рибачук.