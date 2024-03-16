"Трансформація Макрона - це реалізація ним того, наскільки він був використаний Путіним", - Рибачук
Український політик Олег Рибачук, колишній віцепрем'єр з питань європейської інтеграції, співзасновник руху ЧЕСНО, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що саме через президента Франції Емманюеля Макрона Путін посилав світу переконання, що ніколи не нападе
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Макрон, як політична тварина, відчув цю можливість, тому що формально, у цифрах, найбільшим донором України є Німеччина. А Шольц закликав усіх європейських партнерів суттєво збільшити допомогу. Ці 8 млрд, які ми отримали від Німеччини,- це зараз найбільший внесок. Але Шольц обламався об ці Taurus, і політично ми бачимо, що опозиція з усіх сторін на нього напирає. Йому дуже важко пояснити, чому ні. І головне, що у Шольца немає оцих особистих рис і прагнення бути новітнім імператором, а у Макрона це є", - зауважив політик.
За його словами, обидва - і Шольц, і Макрон змагалися, хто довше переговорить з Путіним, хто проведе більше візитів, телефонних перемовин. Вони намагалися пояснити світу, що насправді Росія - це не загроза, що з Путіним можна говорити.
"У мене таке відчуття, що та трансформація, яка сталася з Макроном, - це реалізація ним того, наскільки він був використаний Путіним і в якому ідіотському світлі він зараз виглядає для будь-якого світового лідера. Саме через Макрона Путін посилав ці переконання, що він ніколи не нападе і так далі. Я думаю, що у Макрона ще був такий людський момент, він сподівався або йому здавалося, що вони налагодили стосунки, які у них із Путіним були теплі та довірливі. Путін і Макрон це всіляко демонстрували.
А те, що зараз відбувається, то дуже важливо для нас, тому що Макрон заявив декілька фундаментальних речей. Мені найбільше подобається його фраза про те, що Росія є агресивною, що Росія у тому вигляді, в якому вона існує, має перестати існувати. Тобто Росія має зникнути. І це дуже крута тема", - резюмував Олег Рибачук.
- 4 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.
- 5 березня Емманюель Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
- 7 березня президент Франції сказав, що французька підтримка України не має "меж і червоних ліній".
- 14 березня Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси в досягнення перемоги над РФ.
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