Треба для себе скласти алгоритм дій: поради юриста Танасійчук на випадок бусифікації

Про це розказав юрист Юрій Танасійчук.

"Щодо випадків так званої бусифікації, то на рівні рекомендації можу чоловікам порадити, по-перше, забути за телефонне право, не породжувати далі дрібні корупційні дії. По-друге, треба розуміти – якщо в тебе немає відстрочки або бронювання, то будь-де, за будь-яких умов та обставин ти можеш бути бусифікованим. Тому, щоб бути до цього готовим, треба собі скласти алгоритм дій: вирішити, в якій спосіб повідомити дружину, маму, дітей про те, що відбулася бусифікація, також продумати, що з особистих засобів має бути готове вдома та як це передати. Адже перед всіма громадянами України, яких стосується бусифікація, так чи інакше постають ці питання", - зауважив юрист.

За його словами, третє, про що треба пам’ятати, - в певних випадках слід звертатися до юристів, допомога яких базується виключно у правовому полі. Правова допомога застосовується, щоб зробити фактаж протиправних дій, якщо вони були вчинені: завдана фізична шкода, принижена гідність конкретного громадянина України.

"Щодо уникнення мобілізації або роботи юристів у напрямку зупинки мобілізаційного процесу, то, по-перше, законодавче поле не дозволяє швидко діяти, що певною мірою - добре, поки у нас воєнний стан. А друге – це глобально нічого не вирішує: від того, що ми в юридичних колах будемо довго обговорювати, які саме норми і як треба застосувати, окупантів на українській землі менше не стане. У нас реальна загроза щодо незалежності та суверенітету - навколо лінії фронту. Тому, повертаючись до мобілізаційного процесу, найкраще – це готувати себе, здобувати навички, зараз у доступі програми навчання на симуляторах, на перевірених ресурсах є інформація, де пройти навчання перед тим, як відбудеться мобілізація", - резюмував Танасійчук.