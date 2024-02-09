Треба готуватися, що можуть бути різні неприємні варіанти: Defence Express про ситуацію в Авдіївці

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не хотілось би наперед роздавати якихось песимістичних прогнозів, але очевидно, ситуація складається так, що наші війська намагаються виконати дві задачі. Перша – не допустити оточення міста, утримати керованість оборони в незалежності від того, де можуть просуватися окупанти. Друга – у різних джерелах циркулюють дані, що начебто десь готується рубіж укріпленої оборони, який мають зайняти наші війська після ймовірного відходу з Авдіївки. Мова про відстань приблизно 20 км від міста, це аналізували західні аналітики, показуючи супутникові знімки. Але те, що можуть бути різні неприємні варіанти по Авдіївці, до цього треба готуватися", - зауважив військовий експерт Defence Express.

За його словами, не можна буде безконечно виконувати завдання зі знищення ворога на рубежах біля Авдіївки, тому що можуть накопичитися якісь проблеми й в українських військах.

"Можливо, навіть щось у цьому є, що зміна керівництва ЗСУ відбулася зараз чи у той час, коли проблем по Авдіївці ще не накопичилося так багато, щоб переходити у гостру фазу. Однак треба бути готовими до різних у тому числі й складних варіантів розвитку подій навколо Авдіївки. Судячи з поточних контурів фронту, не варто будувати завищених очікувань, що місто утримати буде легко. Якщо раптом трапиться таке диво, що росіян вдасться не пустити далі, це буде буквально військове диво, яке у військовій історії ніхто не робив", - резюмував Іван Киричевський.

8 лютого у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 17 атак у районі населеного пункту Авдіївка та ще 5 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області.

9 лютого Генштаб ЗСУ інформував, що українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.





