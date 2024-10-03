Тримаємо кулаки, що українська дипломатія зможе зрушитися в цьому напрямку: експерт Жмайло про вступ до НАТО

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Питання членства України в НАТО є одним з найскладніших для союзників, оскільки вони не бажають робити такі кроки. Ми бачимо, як вся західна спільнота ставиться до цього питання. Однак Україна не може відмовитися від цієї ідеї, оскільки іншої реальної альтернативи для досягнення стабільного миру, окрім повної інтеграції до ЄС і Північноатлантичного Альянсу, не існує. У разі будь-якого перемир'я з РФ чи формальних припинень вогню, якщо цей крок не буде зроблено, війна, за умови збереження російського режиму, постійно відновлюватиметься", - зауважив Жмайло.

За словами співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, можливо, Україна не отримає прямого запрошення до Альянсу, як це було з іншими країнами, що нещодавно приєдналися. Однак певні кроки в цьому напрямку, важливіші документи - це те, на що зараз активно тисне Київ.

"Марк Рютте продовжує курс свого попередника і визначив питання України одним із пріоритетів. Його візит демонструє, що публічно оголошені цілі підкріплюються конкретними діями. Це консультації та підготовча робота. Тому тримаємо кулаки, що українська дипломатія зможе зрушитися в цьому напрямку", - наголосив Жмайло.