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Тривають важкі бої за Нью-Йорк, ворог окупував три населені пункти на Донеччині, - DeepState

Катерина Єсікова
20 серпня, 2024 вiвторок
06:28
Війна з Росією ЗСУ

Російська окупаційна армія окупувала три населені пункти у Донецькій області - Межове, Скучне та Журавку. Наразі тривають важкі бої за Нью-Йорк

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на фронті тривають важкі бої за Нью-Йорк Донецької області.

За даними аналітиків, Сили оборони України просунулися біля Мартинівки Курської області.

  • Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.
Теги:
Нью-Йорк
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Курськ
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