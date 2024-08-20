Тривають важкі бої за Нью-Йорк, ворог окупував три населені пункти на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на фронті тривають важкі бої за Нью-Йорк Донецької області.

За даними аналітиків, Сили оборони України просунулися біля Мартинівки Курської області.