Тривають важкі бої за Нью-Йорк, ворог окупував три населені пункти на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія окупувала три населені пункти у Донецькій області - Межове, Скучне та Журавку. Наразі тривають важкі бої за Нью-Йорк
Про це повідомляє DeepState.
"Ворог окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, на фронті тривають важкі бої за Нью-Йорк Донецької області.
За даними аналітиків, Сили оборони України просунулися біля Мартинівки Курської області.
- Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.
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