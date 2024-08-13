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"Це крок, про який пошкодують": Росія пригрозила Україні під час засідання ООН через ситуацію в Курській області

Влад Дідусь
13 серпня, 2024 вiвторок
21:59
Війна з Росією Дмитро Полянський

Перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що "Україна гірко пошкодує про вилазку до Курської області"

Зміст

Про це пише державне російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".

За словами Дмитра Полянського, у червні Росія виступила зі "щедрою пропозицією" стосовно переговорів, але "режим Зеленського обрав ескалацію".

"Безперечно, це крок, про який Україна гірко шкодуватиме", – пригрозив росіянин під час неформального засідання Радбезу ООН, коментуючи ситуацію у Курській області.

  • 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.
  • У Центрі протидії дезінформації пояснили, для чого лідер російських терористів Володимир Путін знову заговорив про "неможливість" діалогу з Україною.
Теги:
Україна
Росія
ООН
Військові новини
переговори з РФ
Курськ
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