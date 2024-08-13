"Це крок, про який пошкодують": Росія пригрозила Україні під час засідання ООН через ситуацію в Курській області
Перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що "Україна гірко пошкодує про вилазку до Курської області"
Про це пише державне російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".
За словами Дмитра Полянського, у червні Росія виступила зі "щедрою пропозицією" стосовно переговорів, але "режим Зеленського обрав ескалацію".
"Безперечно, це крок, про який Україна гірко шкодуватиме", – пригрозив росіянин під час неформального засідання Радбезу ООН, коментуючи ситуацію у Курській області.
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