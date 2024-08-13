Про це пише державне російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".

За словами Дмитра Полянського, у червні Росія виступила зі "щедрою пропозицією" стосовно переговорів, але "режим Зеленського обрав ескалацію".

"Безперечно, це крок, про який Україна гірко шкодуватиме", – пригрозив росіянин під час неформального засідання Радбезу ООН, коментуючи ситуацію у Курській області.