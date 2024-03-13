Це маленький траур у Кремлі: Юсов про військову допомогу Україні

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Кожне подібне рішення партнерів, оголошення такого рішення, а тим більше виконання - це звичайно маленький траур у Кремлі, і також у російських спецслужбах. Тому що паралельно реалізується ціла низка операцій по зриву посилення допомоги для України й продовження допомоги для України. І це означає, що хтось провалив чергову операцію. Хтось не отримає підвищення, нагороди, і чергових зірочок. Але нам від того їх не шкода", - наголосив Юсов.

За словами представника ГУР МО України, росіяни уважно стежать і намагаються працювати на випередження щодо зриву допомоги для України з розхитуванням міжнародної проукраїнської коаліції. Але ми бачимо, що в них це не виходить.