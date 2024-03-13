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Це маленький траур у Кремлі: Юсов про військову допомогу Україні

13 березня, 2024 середа
11:59
Війна з Росією речник ГУР Андрій Юсов

Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що росіяни намагаються працювати на випередження щодо зриву допомоги для України

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Кожне подібне рішення партнерів, оголошення такого рішення, а тим більше виконання - це звичайно маленький траур у Кремлі, і також у російських спецслужбах. Тому що паралельно реалізується ціла низка операцій по зриву посилення допомоги для України й продовження допомоги для України. І це означає, що хтось провалив чергову операцію. Хтось не отримає підвищення, нагороди, і чергових зірочок. Але нам від того їх не шкода", - наголосив Юсов.

За словами представника ГУР МО України, росіяни уважно стежать і намагаються працювати на випередження щодо зриву допомоги для України з розхитуванням міжнародної проукраїнської коаліції. Але ми бачимо, що в них це не виходить.

  • 12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.
  • У новий пакет військової допомоги від США для України на $300 млн, перший у 2024 році, увійшли ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артснаряди.
  • У Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України на додачу до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.
Теги:
Новини
Росія
зброя
ГУР
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
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