Це маленький траур у Кремлі: Юсов про військову допомогу Україні
Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що росіяни намагаються працювати на випередження щодо зриву допомоги для України
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Кожне подібне рішення партнерів, оголошення такого рішення, а тим більше виконання - це звичайно маленький траур у Кремлі, і також у російських спецслужбах. Тому що паралельно реалізується ціла низка операцій по зриву посилення допомоги для України й продовження допомоги для України. І це означає, що хтось провалив чергову операцію. Хтось не отримає підвищення, нагороди, і чергових зірочок. Але нам від того їх не шкода", - наголосив Юсов.
За словами представника ГУР МО України, росіяни уважно стежать і намагаються працювати на випередження щодо зриву допомоги для України з розхитуванням міжнародної проукраїнської коаліції. Але ми бачимо, що в них це не виходить.
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