"Це може створити небезпечну ситуацію": голова комітету ВР Мережко про можливу участь КНДР у війні проти України

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Офіційного підтвердження цієї інформації немає, але якщо воно буде, то це створює доволі небезпечну ситуацію", - сказав Мережко.

За його словами, з міжнародно-правової точки зору присутність іноземних військ на окупованих Росією територіях України можна розглядати як співучасть у здійсненні акту агресії проти України.

"Це дуже небезпечно і це нас непокоїть, особливо на тлі тієї інформації, що КНДР постачає державі-агресору величезну кількість снарядів. Річ у тім, що коли інша держава допомагає державі, яка є злочинцем, і надає військово-технічну допомогу, то це є також співучасть у здійсненні злочину", - наголосив голова комітету.

Мережко зазначив, що це може означати, що Україна веде війну за визволення не тільки проти Росії, а проти "цілої коаліції тоталітарних режимів". Оскільки Білорусь також з міжнародної правової точки зору є співучасником агресії.

Читайте також: Поява військових КНДР може свідчити про декілька моментів: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про загибель північнокорейських військовослужбовців поблизу Донецька

"Тобто участь цілої коаліції проти України говорить про те, що західні демократичні країни мають ще більше підтримувати нас у цій дуже важкій боротьбі", - наголосив Мережко.

Також він зазначив, що в разі підтвердження інформації щодо участі КНДР у війні проти України необхідно буде посилювати санкції проти неї. За словами Мережка, попри те що Північна Корея "ймовірно, перебуває під найбільшою кількістю санкцій", все ще є можливість тотальної ізоляції країни.

"Бо ця країна і далі може вести якісь економічні операції, торгувати з іншими країнами. Тобто залишається якийсь простір, де треба, щоб світова спільнота вводила санкції. Вторинні санкції, наприклад, проти тих країн, які ведуть торгівлю з КНДР", - додав голова комітету.

Що передувало

У п'ятницю, 4 жовтня, Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці писало, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що присутність північнокорейських військових на Донеччині пов'язана з використанням росіянами зброї КНДР, яка є поганої якості.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.