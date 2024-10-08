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"Це може створити небезпечну ситуацію": голова комітету ВР Мережко про можливу участь КНДР у війні проти України

Юлія Лаврук
8 жовтня, 2024 вiвторок
16:46
Війна з Росією Олександр Мережко

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що в разі підтвердження інформації про перебування військових КНДР на території України це може створити небезпечну ситуацію

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Офіційного підтвердження цієї інформації немає, але якщо воно буде, то це створює доволі небезпечну ситуацію", - сказав Мережко.

За його словами, з міжнародно-правової точки зору присутність іноземних військ на окупованих Росією територіях України можна розглядати як співучасть у здійсненні акту агресії проти України.

"Це дуже небезпечно і це нас непокоїть, особливо на тлі тієї інформації, що КНДР постачає державі-агресору величезну кількість снарядів. Річ у тім, що коли інша держава допомагає державі, яка є злочинцем, і надає військово-технічну допомогу, то це є також співучасть у здійсненні злочину", - наголосив голова комітету.

Мережко зазначив, що це може означати, що Україна веде війну за визволення не тільки проти Росії, а проти "цілої коаліції тоталітарних режимів". Оскільки Білорусь також з міжнародної правової точки зору є співучасником агресії.

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"Тобто участь цілої коаліції проти України говорить про те, що західні демократичні країни мають ще більше підтримувати нас у цій дуже важкій боротьбі", - наголосив Мережко.

Також він зазначив, що в разі підтвердження інформації щодо участі КНДР у війні проти України необхідно буде посилювати санкції проти неї. За словами Мережка, попри те що Північна Корея "ймовірно, перебуває під найбільшою кількістю санкцій", все ще є можливість тотальної ізоляції країни.

"Бо ця країна і далі може вести якісь економічні операції, торгувати з іншими країнами. Тобто залишається якийсь простір, де треба, щоб світова спільнота вводила санкції. Вторинні санкції, наприклад, проти тих країн, які ведуть торгівлю з КНДР", - додав голова комітету.

Що передувало

У п'ятницю, 4 жовтня, Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці писало, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що присутність північнокорейських військових на Донеччині пов'язана з використанням росіянами зброї КНДР, яка є поганої якості.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
КНДР
військові
Військові новини
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