"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ

Про це посол України в Нідерландах Андрій Костін сказав в інтерв'ю LB.UA.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи можна буде притягнути до відповідальності союзників Росії, таких як Північна Корея, Китай чи Іран, дипломат сказав: "Поки що це питання не на часі".

"Спершу треба реалізувати те, що вже є пріоритетом. Відповідальність за участь у злочині агресії визначатиме прокурор трибуналу", - уточнив він.

За його словами, прокурор трибуналу матиме право розслідувати абсолютно всі злочини, у тому числі й стосовно Путіна та вищого керівництва Росії: судитимуть навіть тих, хто ніколи не виїжджав і не виїде з РФ.

"Відмінність від Міжнародного кримінального суду в тому, що трибунал може знімати імунітет, але лише після того, як обвинувачені покинуть свої посади. Це не абсолютне правило — суд може ухвалити інше рішення. Розслідування ж може відбуватися вже зараз. Наприклад, міністрів оборони, головнокомандувачів і керівників спецслужб можна розслідувати й судити навіть на посаді", - розповів Костін.

"Ще одне важливе досягнення — можливість проводити судові процеси заочно, адже багато обвинувачених навряд чи вийдуть на територію міжнародного суду. Це дає змогу встановити істину і надати справедливість постраждалим, які бачать у вироках підтвердження своїх переживань", - додав він.

20 квітня 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку документів, що сприятимуть проведенню консультацій з Україною на тему створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.

У лютому 2025 року генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив сподівання, що Спецтрибунал для РФ запустять уже цьогоріч. Для цього потрібно створити структуру й надати ресурси.

21 березня очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення спецтрибуналу для Росії.

У травні в ОП заявили, що у 2025 році може бути завершене створення юридичної бази для спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Трибунал може запрацювати вже наступного року.

У червні нардепка Євгенія Кравчук казала, що Спецтрибунал щодо агресії проти України зможе розслідувати злочини не лише Росії, а й Білорусі та Північної Кореї, які стали союзниками Кремля в цій війні.

