"Це початок класичної війни": дипломат Клімкін про російські дрони в Європі

Про це в етері Еспресо заявив дипломат Павло Клімкін.

"Я б зараз вже не використовував до російських дронів, які зʼявляються в Європі, термін “не конвенційні”. Це, як на мене, конвенційні класичні заходи. Коли мені розповідають про гібридну війну, то я розумію, що перерізати кабелі, завдавати кібератак, все це є гібридною війною. Яка ж гібридна війна з дронами? Це якраз і є початком класичної війни. Так, вона не має великого масштабу, втім, це класична війна. Кілька днів тому міністр оборони Німеччини Пісторіус про це так і сказав. Він сказав, що вони не є стороною війни, але говорити, що війна, навіть гібридна, не почалась, якось не відповідає дійсності", - пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив, що Європа має не тільки почати обговорювати способи протидії російським атакам, а діяти вже сьогодні.

"Відповідь Європи поки що дуже й дуже помірна та супер обережна. Мені подобається, що французи вже затримали на певний час танкер, який належить до російського тіньового флоту під бенінським прапором. Ну, звичайно там немає доказів, що з нього запускались дрони, але все-таки французи показали, що контролюють процес. Це насправді перший прецедент і важлива історія. Також важливо, щоб решта європейських країн почали обговорювати свої плани щодо протидії російським атакам. І не тільки обговорювати, а почати працювати над ними", - додав він.