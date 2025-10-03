Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Це початок класичної війни": дипломат Клімкін про російські дрони в Європі
"Це початок класичної війни": дипломат Клімкін про російські дрони в Європі

Віталій Бесараб
3 жовтня, 2025 п'ятниця
18:04
Війна з Росією дрон

Російські дрони, які виявляють в Європі, є вже не частиною гібридної війни, а початком класичного конвенційного протистояння

Про це в етері Еспресо заявив дипломат Павло Клімкін.

"Я б зараз вже не використовував до російських дронів, які зʼявляються в Європі, термін “не конвенційні”. Це, як на мене, конвенційні класичні заходи. Коли мені розповідають про гібридну війну, то я розумію, що перерізати кабелі, завдавати кібератак, все це є гібридною війною. Яка ж гібридна війна з дронами? Це якраз і є початком класичної війни. Так, вона не має великого масштабу, втім, це класична війна. Кілька днів тому міністр оборони Німеччини Пісторіус про це так і сказав. Він сказав, що вони не є стороною війни, але говорити, що війна, навіть гібридна, не почалась, якось не відповідає дійсності", - пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив, що Європа має не тільки почати обговорювати способи протидії російським атакам, а діяти вже сьогодні.

"Відповідь Європи поки що дуже й дуже помірна та супер обережна. Мені подобається, що французи вже затримали на певний час танкер, який належить до російського тіньового флоту під бенінським прапором. Ну, звичайно там немає доказів, що з нього запускались дрони, але все-таки французи показали, що контролюють процес. Це насправді перший прецедент і важлива історія. Також важливо, щоб решта європейських країн почали обговорювати свої плани щодо протидії російським атакам. І не тільки обговорювати, а почати працювати над ними", - додав він.

 

  • Ввечері 2 жовтня поблизу Мюнхена були помічені невідомі дрони, що спричинило масові перебої в роботі одного з найбільших аеропортів Німеччини.
  • Уранці 3 жовтня над бельгійською військовою базою Ельсенеборн помітили 15 невідомих дронів
     
