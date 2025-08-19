"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
Ракета "Фламінго" українського виробництва досить спрощена, але має серйозну бойову частину, щоб ефективно вражати російські підприємства
Таку думку висловив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері Еспресо.
"Тонна вибухівки - це означає, що на будь-яке російське підприємство потрібно максимально дві таких ракети. І питання з "шахедами" чи питаннями з якимось конкретним типом російського озброєння буде просто закрите мінімально на рік - пів року. Що це за птах? Це досить спрощена ракета, крилата ракета, звичайна крилата ракета з усіма параметрами типовими для крилатої ракети. Окрім бойової частини, тут серйозна бойова частина, вона вдвічі перевищує всі відомі ракети, як російські, так і американські. Там, як правило, бойова частина на сучасних крилатих ракетах 450 кілограмів, максимально 500. Тут 1000, вдвічі більше. Бо нам потрібно, якщо вже влучили, то щоб добивати цей об'єкт не доводилося, знищувати з першого разу. Швидкість типова - це 850-900 кілометрів на годину. Оскільки летить на малій висоті, це не дуже висока дозвукова швидкість. Вражає загалом, розміри: розмах крила 6 метрів і злітна вага 6 тонн", - сказав він.
Валерій Романенко зауважив, що в ракеті досить палива для того, щоб забезпечити дальність у 3 тис. км.
"Єдине, що, скажімо так, навігаційні системи простіші, ніж у сучасних крилатих ракетах, не було повідомлень про систему, скажімо, яка орієнтується по місцевості, над якою вона пролітає. За рахунок цього ракета має бути здешевлена, і загалом конструкція максимально спрощена. Якщо сучасні ракети мають контейнерний запуск, вони знаходяться в контейнері, значить, двигун знаходиться в фюзеляжі, випускається після старту, або взагалі не випускається, знаходиться в корпусі ракети. То тут двигун над корпусом ракети знаходиться, крила сталі, як правило, при контейнерному пуску, крила випускаються після старту. Все максимально спрощено, з однієї сторони пристосовано для великосерійного виробництва, з іншої сторони буде справляти проблеми для тих, хто буде працювати з цими ракетами. Бо все ж таки габаритний об'єкт і пускову, і саму ракету важко буде, скажімо так, забезпечити скритність застосування", - розповів він.
На думку авіаексперта, застосування ракети “Фламінго” може забезпечити завершення війни.
"Нам потрібно уражати цими ракетами все підряд. І НПЗ, і заводи-виробники, і якісь центри управління теж. Тому великі сподівання і я б навіть зробив би якийсь фонд, щоб люди могли зробити внески в нього, щоб якнайбільше запустити цих ракет. Це реальна можливість завершити війну. Уявіть собі, 3000 кілометрів - це 90% російських підприємств військово-промислового комплексу під ударом. І це принаймні 40-50% російських НПЗ. Уявіть собі, коли хоча б частина з них буде уражена. В якій позиції буде Росія? Боєприпасів нема, з озброєнням проблеми та бензин по талонах. Так що це наша велика ставка", - наголосив Валерій Романенко.
- 17 серпня український професійний фотожурналіст, кавалер ордена "За заслуги" II та III ступенів Єфрем Лукацький, що співпрацює з американським інформагентством Associated Press, оприлюднив світлину ракети "Фламінго" українського виробництва.
