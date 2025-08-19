"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"

Таку думку висловив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері Еспресо.

"Тонна вибухівки - це означає, що на будь-яке російське підприємство потрібно максимально дві таких ракети. І питання з "шахедами" чи питаннями з якимось конкретним типом російського озброєння буде просто закрите мінімально на рік - пів року. Що це за птах? Це досить спрощена ракета, крилата ракета, звичайна крилата ракета з усіма параметрами типовими для крилатої ракети. Окрім бойової частини, тут серйозна бойова частина, вона вдвічі перевищує всі відомі ракети, як російські, так і американські. Там, як правило, бойова частина на сучасних крилатих ракетах 450 кілограмів, максимально 500. Тут 1000, вдвічі більше. Бо нам потрібно, якщо вже влучили, то щоб добивати цей об'єкт не доводилося, знищувати з першого разу. Швидкість типова - це 850-900 кілометрів на годину. Оскільки летить на малій висоті, це не дуже висока дозвукова швидкість. Вражає загалом, розміри: розмах крила 6 метрів і злітна вага 6 тонн", - сказав він.

Валерій Романенко зауважив, що в ракеті досить палива для того, щоб забезпечити дальність у 3 тис. км.

"Єдине, що, скажімо так, навігаційні системи простіші, ніж у сучасних крилатих ракетах, не було повідомлень про систему, скажімо, яка орієнтується по місцевості, над якою вона пролітає. За рахунок цього ракета має бути здешевлена, і загалом конструкція максимально спрощена. Якщо сучасні ракети мають контейнерний запуск, вони знаходяться в контейнері, значить, двигун знаходиться в фюзеляжі, випускається після старту, або взагалі не випускається, знаходиться в корпусі ракети. То тут двигун над корпусом ракети знаходиться, крила сталі, як правило, при контейнерному пуску, крила випускаються після старту. Все максимально спрощено, з однієї сторони пристосовано для великосерійного виробництва, з іншої сторони буде справляти проблеми для тих, хто буде працювати з цими ракетами. Бо все ж таки габаритний об'єкт і пускову, і саму ракету важко буде, скажімо так, забезпечити скритність застосування", - розповів він.

На думку авіаексперта, застосування ракети “Фламінго” може забезпечити завершення війни.

"Нам потрібно уражати цими ракетами все підряд. І НПЗ, і заводи-виробники, і якісь центри управління теж. Тому великі сподівання і я б навіть зробив би якийсь фонд, щоб люди могли зробити внески в нього, щоб якнайбільше запустити цих ракет. Це реальна можливість завершити війну. Уявіть собі, 3000 кілометрів - це 90% російських підприємств військово-промислового комплексу під ударом. І це принаймні 40-50% російських НПЗ. Уявіть собі, коли хоча б частина з них буде уражена. В якій позиції буде Росія? Боєприпасів нема, з озброєнням проблеми та бензин по талонах. Так що це наша велика ставка", - наголосив Валерій Романенко.